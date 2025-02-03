（連線報導）福伯化身紅浩克直接放手！安東尼接棒美國隊長自豪全新起點

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》於台灣時間今（3）日凌晨舉行線上國際記者會，接棒成為「美國隊長」的安東尼麥基直說對於電影感到自豪，並預告這是「新的起點」；化身「羅斯總統」的「福伯」哈里遜福特對於接替已故威廉赫特更感性表示「非常榮幸」。

安東尼麥基（左）和哈里遜福特合作《美國隊長：無畏新世界》。（漫威影業提供）

安東尼飾演的「獵鷹」山姆威爾森在《復仇者聯盟：終局之戰》結尾從「美國隊長」史蒂夫羅傑斯手中繼承美隊盾牌，更在影集《獵鷹與酷寒戰士》後終於正式接下成為美國隊長的重任。他表示新片確立了山姆的獨立，「他從未用過任何超級士兵血清，他是『每個人的美國隊長』，我認為這將對漫威電影宇宙的未來產生深遠影響，因為他能夠提供普通人的視角，而不是超級英雄的視角。」

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安東尼麥基在《美國隊長：無畏新世界》化身新一代美國隊長，直說將對漫威電影宇宙的未來產生深遠影響。（漫威影業提供）

提到接棒後最重要的收穫，安東尼直說是享受其中，「這對我來說是最重要的事情，拍攝的第一天，所有我認識超過10年的夥伴們都過來向我道賀，這種感覺真的很奇妙，就像一個大家庭」。他說很高興看到角色逐漸成形、迎來屬於他的高光時刻，「我很高興能夠與這群老朋友們一起完成這件事。」

哈里遜福特在《美國隊長：無畏新世界》變身紅浩克。（漫威影業提供）

漫威影業總裁並身兼製片的凱文費吉透露，《美國隊長：無畏新世界》的核心元素就是關於山姆成為美國隊長，並延續他的故事，「我們在漫威史上規模最大的電影《復仇者聯盟：終局之戰》中，看到史蒂夫羅傑斯將盾牌交給了山姆，我們想繼續講述這個故事，同時，漫威電影宇宙的重點之一，就是不斷引入新的角色，而這部電影的強大卡司正是我們實現這一目標的關鍵。」

哈里遜福特對於演出《美國隊長：無畏新世界》相當開心，也樂於再度回歸。（漫威影業提供）

至於山姆和原先的史蒂夫相比，安東尼認為兩個角色在許多方面都很相似，「這也是史蒂夫選擇將盾牌交給山姆的原因之一，因為山姆擁有獨特的正直與人性，同時也帶有一種同理心與理解力。」他說山姆首次於《美國隊長2：酷寒戰士》現身時還是一名輔導員，也是一位退伍軍人，「他展現出的開放心態與善意，塑造了他作為美國隊長與人類的一面。」

安東尼認為要成為一名傾聽者與輔導者，需要極大的同理心，「這也是我們從一開始就在討論的，如何將這種理解、關懷與慈悲融入一部這麼大規模的動作片中，讓觀眾看到山姆威爾森作為一個美好的人類，而不僅僅是一個力量強大的英雄。」

福伯飾演的羅斯總統在片中將化身紅浩克和山姆對打，被問到釋放浩克憤怒的感覺，他笑言完全沒有猶豫「我直接放手，沒有人攔住我！」不過他也期望角色的發展不只是紅浩克，「我認為我們有能力在浩克形態與人類形態之間轉變，但這並不是我的職責範圍，不過我非常高興能夠參與其中，和這群出色的人合作，這是一個充滿想像力的舞台，我很榮幸能在偉大的演員威廉赫特奠定的基礎上詮釋這個角色。」

安東尼麥基對於《美國隊長：無畏新世界》感到無比自豪，認為是漫威電影宇宙的新起點。（漫威影業提供）

對於加入漫威電影宇宙，福伯除了說因為看到許多欣賞的演員在其中享受樂趣，讓他也躍躍欲試，更表示這部片的本質目標，是讓觀眾擁有「體驗感」，能夠在情感上投入、跟隨故事前進，「在這樣一部充滿動作與想像力的電影裡，展現出能讓人產生共鳴、易於理解且令人安心的人性至關重要。好人與壞人之間的互動，能讓觀眾在不知不覺中被故事吸引、參與感超越預期，而我認為這部電影正具備這種特質。」

安東尼也回憶當初在拍攝《復仇者聯盟：終局之戰》時，凱文費吉曾對他說：「觀眾需要時間來走出《終局之戰》，我們作為演員與劇組人員，也需要時間去適應，因為那部電影代表了一場情感的巔峰。」安東尼也形容《終局之戰》不僅是一場非凡的電影風暴，更是漫威多年來所有努力的巔峰時刻，「我們都知道，那是真正的『終局』，是一場遊戲的終結。」

安東尼也形容《美國隊長：無畏新世界》就像當初首集《美國隊長》一樣，宛如下一個史詩時刻的奠基石，「我們正站在全新旅程的起點，漫威給了我們最棒的劇本、最棒的演員陣容、最棒的團隊，讓我們能夠打造最棒的電影，回顧過去漫威所成就的一切，現在輪到我們站上這個舞台，我真的無比自豪。」《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日在台上映。

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