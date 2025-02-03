晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）賴佩霞私密興趣曝光 謝沛恩揭母1舉動...老外男友氣噗噗

〔記者李紹綾／專訪〕謝沛恩近期鮮少公開露面，她表示這段時間過得很開心，持續上表演課充實自己，「就算沒有人看見，對我來說沒差別，因為我還是在做自己喜歡做的事情。」她和美籍男友「Dana」石天寧交往3年，正值農曆新年期間，熱鬧的氣氛當中，總少不了「長輩的關心」，被問有無被催婚，她表示從小到大，媽媽都抱持開放態度，甚至還跟她說，可以不用結婚、不用生小孩，只要生活過得開心即可。

謝沛恩。（記者王文麟攝）謝沛恩。（記者王文麟攝）

謝沛恩分享，以前過年常玩撲克牌遊戲，「會玩一下接龍，通常都是我贏，滿開心的。」自從和Dana交往後，家裡開始改打麻將，原來是她和媽媽、爸爸常常三缺一，「終於Dana出現了，他算麻將初學者，沒想到竟一直贏我們。」Dana似乎走「新手運」，牌桌上不斷胡牌，贏到開心大喊：「who’s（諧音『胡』） your daddy。」賴佩霞還以為是女兒故意放水，讓謝沛恩哭笑不得說：「真的沒有。」

謝沛恩過年幾乎都待在台北，她自認是個大宅女，不太出門趴趴走，會在家放空、追劇，就連購物也是以網購為主，「除了運動，我真的很少出門，表演課也是線上課程，我是個很極端的人，可以很常在外面，但突然又可以變很宅，我是一個沒有中間值的人，做什麼事都很投入，可以活在自己世界裡，不用一定要飛到哪裡、一定要看到什麼才會開心，我可以很開心的待在家。」有時Dana看不下去，還會問她：「妳可不可以去曬個太陽？」

謝沛恩。（記者王文麟攝）謝沛恩。（記者王文麟攝）

談起拜拜話題，謝沛恩想起男友的趣事忽然大笑，去年是龍年，她透露Dana的生肖屬龍，「我媽在龍年還沒到，就去幫他安太歲，一星期過後，Dana騎腳踏車摔倒，右手骨折了。」她後來想起，男友的名字為Dana Shires，是家族裡的第四代，「他的爸爸、爺爺、祖父的名字都是Dana Shires，很玄的是，他的爸爸同一天右手也受傷，被狗咬傷，需要動手術。」她便問媽媽賴佩霞：「妳是不是沒有寫第幾代？」她當下才知道，安太歲的紙是妹妹所寫，Dana則覺得平常都沒事，安完太歲立刻有事，無奈和謝沛恩說：「拜託，下次不要再請賴佩霞幫我安太歲了。」

謝沛恩分享印象深刻的過年，有一年妹妹飛美國就讀大學，家裡只剩她和爸媽，但爸媽竟沉浸於手遊Bejeweled的寶石消消樂，「他們每天都玩，可以玩好幾個小時不停。」她在爸媽旁邊，心想：「過年不是要熱鬧聚在一起嗎？我突然覺得超級孤獨。」於是她開啟臉書直播，除了與網友聊天，還拿吉他自彈自唱，沒想到爸媽仍在一旁專注的玩手遊，絲毫沒有要理她的意思，讓她哭笑不得。

賴佩霞。（資料照，記者陳奕全攝）賴佩霞。（資料照，記者陳奕全攝）

或許這就是遺傳，謝沛恩和妹妹都很喜歡玩益智遊戲，謝沛恩說：「我媽很愛玩數讀，大家常聚在一起玩，之前去芝加哥參加妹妹婚禮，我們去了一些漂亮的景點，但都拿著手機，在比賽看誰先解出數讀，大家都很投入、很享受當下，通常都是媽媽第一個解出來。」談起賴佩霞玩數讀的認真程度，謝沛恩爆料：「爸爸先前帶媽媽出國，她可以拿一本速讀的書，一直在那解題。」笑說自己也和媽媽一樣，可以很容易專注於某件事，覺得解速讀的過程相當療癒。

金蛇年是謝沛恩和男友Dana第三次過農曆年，談起年節長輩們最愛的話題「催婚」，她稱媽媽完全不急，曾開明的說：「可以不用結婚、不用生小孩，開開心心就好。」她則回嘴調侃媽媽：「妳這樣是在說妳後悔嗎？」

不僅Dana融入謝家，謝沛恩也很喜歡男友家族的氣氛，她說：「我跟他的家人很合，大家都愛開玩笑，跟他們相處很歡樂、很自在，不需要顧慮太多，我從小就希望自己有個大家庭。」也因Dana家族的成員們，分散在美國各城市，平常鮮少有時間相聚，加上Dana在台灣生活了8年，沒有一個家人到過台灣，有次Dana的爸爸有意無意說：「下一次，如果要大家去台灣，要為了一件很值得的事情。」謝沛恩意識到是在催婚後，立刻假裝沒聽到默默飄走。

謝沛恩表示，目前不急結婚，秉持著「只要專注在今天就好」，她現階段和Dana的狀態很好，對未來沒想太多，至於有無生小孩的規劃？她說：「可有可無，遇到再說。」

服裝提供：AllSaints

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中