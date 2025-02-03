（專訪）賴佩霞私密興趣曝光 謝沛恩揭母1舉動...老外男友氣噗噗

〔記者李紹綾／專訪〕謝沛恩近期鮮少公開露面，她表示這段時間過得很開心，持續上表演課充實自己，「就算沒有人看見，對我來說沒差別，因為我還是在做自己喜歡做的事情。」她和美籍男友「Dana」石天寧交往3年，正值農曆新年期間，熱鬧的氣氛當中，總少不了「長輩的關心」，被問有無被催婚，她表示從小到大，媽媽都抱持開放態度，甚至還跟她說，可以不用結婚、不用生小孩，只要生活過得開心即可。

謝沛恩。（記者王文麟攝）

謝沛恩分享，以前過年常玩撲克牌遊戲，「會玩一下接龍，通常都是我贏，滿開心的。」自從和Dana交往後，家裡開始改打麻將，原來是她和媽媽、爸爸常常三缺一，「終於Dana出現了，他算麻將初學者，沒想到竟一直贏我們。」Dana似乎走「新手運」，牌桌上不斷胡牌，贏到開心大喊：「who’s（諧音『胡』） your daddy。」賴佩霞還以為是女兒故意放水，讓謝沛恩哭笑不得說：「真的沒有。」

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謝沛恩過年幾乎都待在台北，她自認是個大宅女，不太出門趴趴走，會在家放空、追劇，就連購物也是以網購為主，「除了運動，我真的很少出門，表演課也是線上課程，我是個很極端的人，可以很常在外面，但突然又可以變很宅，我是一個沒有中間值的人，做什麼事都很投入，可以活在自己世界裡，不用一定要飛到哪裡、一定要看到什麼才會開心，我可以很開心的待在家。」有時Dana看不下去，還會問她：「妳可不可以去曬個太陽？」

謝沛恩。（記者王文麟攝）

談起拜拜話題，謝沛恩想起男友的趣事忽然大笑，去年是龍年，她透露Dana的生肖屬龍，「我媽在龍年還沒到，就去幫他安太歲，一星期過後，Dana騎腳踏車摔倒，右手骨折了。」她後來想起，男友的名字為Dana Shires，是家族裡的第四代，「他的爸爸、爺爺、祖父的名字都是Dana Shires，很玄的是，他的爸爸同一天右手也受傷，被狗咬傷，需要動手術。」她便問媽媽賴佩霞：「妳是不是沒有寫第幾代？」她當下才知道，安太歲的紙是妹妹所寫，Dana則覺得平常都沒事，安完太歲立刻有事，無奈和謝沛恩說：「拜託，下次不要再請賴佩霞幫我安太歲了。」

謝沛恩分享印象深刻的過年，有一年妹妹飛美國就讀大學，家裡只剩她和爸媽，但爸媽竟沉浸於手遊Bejeweled的寶石消消樂，「他們每天都玩，可以玩好幾個小時不停。」她在爸媽旁邊，心想：「過年不是要熱鬧聚在一起嗎？我突然覺得超級孤獨。」於是她開啟臉書直播，除了與網友聊天，還拿吉他自彈自唱，沒想到爸媽仍在一旁專注的玩手遊，絲毫沒有要理她的意思，讓她哭笑不得。

賴佩霞。（資料照，記者陳奕全攝）

或許這就是遺傳，謝沛恩和妹妹都很喜歡玩益智遊戲，謝沛恩說：「我媽很愛玩數讀，大家常聚在一起玩，之前去芝加哥參加妹妹婚禮，我們去了一些漂亮的景點，但都拿著手機，在比賽看誰先解出數讀，大家都很投入、很享受當下，通常都是媽媽第一個解出來。」談起賴佩霞玩數讀的認真程度，謝沛恩爆料：「爸爸先前帶媽媽出國，她可以拿一本速讀的書，一直在那解題。」笑說自己也和媽媽一樣，可以很容易專注於某件事，覺得解速讀的過程相當療癒。

金蛇年是謝沛恩和男友Dana第三次過農曆年，談起年節長輩們最愛的話題「催婚」，她稱媽媽完全不急，曾開明的說：「可以不用結婚、不用生小孩，開開心心就好。」她則回嘴調侃媽媽：「妳這樣是在說妳後悔嗎？」

不僅Dana融入謝家，謝沛恩也很喜歡男友家族的氣氛，她說：「我跟他的家人很合，大家都愛開玩笑，跟他們相處很歡樂、很自在，不需要顧慮太多，我從小就希望自己有個大家庭。」也因Dana家族的成員們，分散在美國各城市，平常鮮少有時間相聚，加上Dana在台灣生活了8年，沒有一個家人到過台灣，有次Dana的爸爸有意無意說：「下一次，如果要大家去台灣，要為了一件很值得的事情。」謝沛恩意識到是在催婚後，立刻假裝沒聽到默默飄走。

謝沛恩表示，目前不急結婚，秉持著「只要專注在今天就好」，她現階段和Dana的狀態很好，對未來沒想太多，至於有無生小孩的規劃？她說：「可有可無，遇到再說。」

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