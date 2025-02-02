恭喜！曾之喬生了 大年初五首曬兒小手：和大家拜年

曾之喬去年8月宣布懷孕喜訊。（翻攝自IG）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾之喬和辰亦儒愛情長跑多年，2020年戀情修成正果，去年8月宣布懷孕喜訊，她今（2日）於社群曝光兒子「甜蜜的小手手」，透露已於農曆新年前產子當媽。

曾之喬表示，過年期間的重心都在帶孩子，「有點辛苦，但更多的是感到十分幸福，這幾天收到許多新年祝福的訊息，不好意思我幾乎都還沒有回覆，因為我忙著跟兒子談戀愛。」

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曾之喬曬出兒子小手拿著福字的照片。（翻攝自FB）

曾之喬昨天發文提到，「這一年因為懷孕，收穫了很多的幸福，同時也面臨許多挑戰。」對於身邊親友的關心和祝福，她認為是好意，「但聽著聽著，有時自己就不小心把這些話變成了心裡的壓力。」於是她告訴自己：「孕婦要開心，不開心也沒關係。妳已經做得很棒了喔！一路上用心學習著，經歷了那多的身體和心理的不適，辛苦妳了，真的超棒的喔。」

曾之喬提到，「不舒服的情緒也是我們的夥伴，是來提醒我們一些事的，不是敵人。每一個大人，我們曾經也都是小寶寶，我們和寶寶一樣，是珍珠，是寶貝。」

經紀人表示，曾之喬產子過程一切順利，「很感謝大家的祝福，特別選在初五迎財神，跟大家報喜！」至於關於其他細節，基於隱私不方便公開。

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