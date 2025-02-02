「艾蜜莉」莉莉柯林斯喜獲千金！淚謝代理孕母挨轟：連嬰兒都能用買的

好萊塢女星莉莉柯林斯（左）與導演丈夫查利麥克道維爾。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）與導演丈夫查利麥克道維爾結婚近4年，透過代理孕母喜得千金，讓夫妻倆充滿喜悅，儘管代理孕母在當地是合法行為，不過仍引發爭議。

莉莉柯林斯因演出影集《艾蜜莉在巴黎》深受喜愛，昨天（1日）她透過IG曬出女兒的照片，「歡迎『托芙麥克道維爾』來到我們世界的中心，對於這位了不起的代理孕母以及一路上幫助我們的人，實在難以用言語表達我們的無限感謝。」

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代理孕母合法化一直是台灣討論的敏感議題，不過莉莉柯林斯擁有英國、美國雙重國籍，代理孕母制在這兩個國家都為合法，卻同樣引發批評。根據《每日郵報》報導，有網友批評莉莉柯林斯跟隨這種「不道德的潮流」，有錢人租借女性的身體像是種人口販賣；另外也有人猜測，莉莉柯林斯與其他女星一樣選擇不懷孕以維持好身材。

莉莉柯林斯夫婦透過代理孕母生下女兒，將她取名為「托芙」。（翻攝自IG）

貼文下方的留言還包括「真好欸，花錢就可以當媽」、「為什麼不選擇收養或者領養孩子呢」、「嬰兒不是用買來的」、「有錢什麼都可以買得到，包括人命」。

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針對這些言論，查利麥克道維爾發文力挺妻子，「如果不了解代孕沒關係，不了解為什麼有些人需要透過代孕來獲得孩子也無所謂，不清楚代理孕母的動機也沒關係，不管你怎麼想，但重要的是別花時間去散播這些仇恨的言論，特別是針對這位帶來滿滿的愛的小女孩，我話說到這，因為她剛剛大便了，我要去換尿布了。」

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