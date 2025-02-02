温嵐跨界合作賴雅妍 親吐「很擔心」心聲：會不會一直NG？

賴雅妍開口獻唱，心情十分緊張。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍演出TVBS影集《祕書俱樂部》，她與歌手温嵐跨界合作，重新詮釋片尾曲《遇見你》，新版本以鋼琴的優雅旋律映襯，知名音樂人王若涵老師更是特別現身錄音現場，無償演奏鋼琴，為歌曲注入細膩情感，成為此次合作令人期待的亮點。賴雅妍坦言，與温嵐合作壓力非常大，為此特別進行了長時間的跑步訓練，努力提升肺活量後才敢上陣，錄製當天甚至緊張到失眠。

賴雅妍（左）、温嵐跨界合作音樂。（TVBS提供）

令人驚喜的是，這並非兩人首次合作，温嵐透露20多年前，賴雅妍其實有拍過她的MV《眼淚知道》，温嵐接著爆料其實很擔心這次合作：「我當時想說，一個演員來了？她唱歌會不會一直NG？沒想到賴雅妍表現得很好，她的聲音很有特色，清晰又乾淨，我們錄第一次就成功了。」

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賴雅妍（左起）20多年前拍過温嵐的MV。（TVBS提供）

賴雅妍表示：「拍MV當年我還只是個小模特兒，而且拍攝當天也沒見到温嵐本人，直到今天能和温嵐同框甚至一起錄歌，對我來說是一個非常大的里程碑。」她笑說，在唱《遇見你》這首歌時，腦海裡不斷浮現《祕書俱樂部》角色「Cindy王」的畫面，「彷彿唱出了角色的心聲。」温嵐更是開心表示，期待把《祕書俱樂部》追完。温嵐feat.賴雅妍《遇見你》完整版將在2月3日於TVBS Originals原創戲劇FB等社群平台上線。

王傳一（右）在《祕書俱樂部》因工作惹怒賴雅妍，兩人首次爆爭執。（TVBS提供）

知名音樂人王若涵（右）特別現身錄音現場，無償演奏鋼琴。（TVBS提供）

修杰楷在《祕書俱樂部》與曾莞婷感情正式破局。（TVBS提供）

管麟（左）在《祕書俱樂部》終於鼓起勇氣追求曾莞婷。（TVBS提供）

本週的《祕書俱樂部》劇情邁入新的走向，劇中曾莞婷與修杰楷感情正式破局後，癡情的管麟終於鼓起勇氣光明正大追求曾莞婷，讓觀眾為管麟的執著深深動容。另一邊，王傳一因聘請曾經陷害賴雅妍的修杰楷來自己公司任職，導致與賴雅妍之間的信任崩塌，兩人爆發激烈爭執，將原本穩定的感情推向危機邊緣，呈現出職場對感情的影響。無論是曾莞婷在舊愛與新戀之間的取捨，還是賴雅妍在愛情與職場信任中的掙扎，都讓人感受到職場女性的韌性與勇氣。更多精彩內容敬請鎖定《祕書俱樂部》，每週日晚間8點在TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV上線。

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