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《報告班長》張立威年初一驟逝 張世首發聲

張立威（右）生前因主演《報告班長3》等多部軍教片知名度大開，左為庹宗華。（翻攝自Youtube）張立威（右）生前因主演《報告班長3》等多部軍教片知名度大開，左為庹宗華。（翻攝自Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕已故喜劇演員張立威不幸在大年初一凌晨於北京潞河醫院過世，享年56歲，生前演出《狗蛋大兵》、《報告班長3》等多部軍教片走紅，與他合演多部電影的圈內好友、資深藝人張世，1日透過妻子、經紀人詹婉妮的臉書懷念張立威。

張世說，今年的過年不知為什麼特別冷，他自曼谷返台後接到朋友電話，告知胖胖（張立威綽號）走了，當下不知怎麼反映，隨後和好友、資深藝人李興文聯繫上，對胖胖過世感到悲痛與不捨。

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從很年輕時在影壇打拚，張世透露和李興文一起走過很輝煌的電影歲月，「想到那時胖胖飾演男主角電影《寒假有夠長》，電影上片是暑假，跟我們對打是成龍《警察故事2》，我們並沒有輸，那時觀眾對胖胖演出，還有我們幾個人在一起的默契用電影票給予認同，也給暑假很多學生們帶來歡樂。」

大年初三，法鼓山新竹分會有場大悲懺法會，張世替張立威在大悲懺法會點了燈，希望他能在最後的時間看到這一點光亮，張世也感性懷念張立威：「他非常好交朋友，也愛面子，我想在最後告訴他：他真的很棒，那個時候如果沒有他，我還真的不知道該怎麼演戲；因為有他，我們這個團體才會出色，他在我們團體其實是很重要的，我會懷念他。」

詹婉妮昨晚在個人臉書發文表示，她老公張世回家過年，遺憾在大年初二聽到好友胖胖過世消息，為抒發思念之情，才藉由詹婉妮臉書發文懷念張立威。

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