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娛樂 日韓

李珠珢爆紅功臣宣布「會常來台灣」 拍三振舞點閱破億捧紅她

拍出李珠珢神級三振舞的YouTube頻道「隨心所拍」，宣布即將往返台韓。（翻攝自YouTube）拍出李珠珢神級三振舞的YouTube頻道「隨心所拍」，宣布即將往返台韓。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國啦啦隊員李珠珢加盟富邦Angels，與台灣簽下經紀約，未來發展令人期待，而韓國的粉絲們也紛紛給予祝福，甚至有人表示接下來將往返台韓，就為了力挺李珠珢。

長期拍攝韓職啦啦隊球員的YouTube頻道「隨心所拍」（暫譯）現有多達268萬追蹤者，捧紅了邊荷律、李珠珢等啦啦隊員，邊荷律吐舌影片竟高達2.8億點閱率，還有兩支9千多萬點閱的李珠珢「三振舞」影片，三振舞的相關影片加起來點閱超過2億，兩人的爆紅「隨心所拍」絕對功不可沒，他也在起亞虎來大巨蛋交流時，來台拍攝李珠珢。

YouTube頻道「隨心所拍」有268萬訂閱數，點閱率最高的影片是拍攝邊荷律以及李珠珢。（翻攝自YouTube）YouTube頻道「隨心所拍」有268萬訂閱數，點閱率最高的影片是拍攝邊荷律以及李珠珢。（翻攝自YouTube）

這位「隨心所拍」在新年伊始發文，分享2025年的計畫，表示在2025年會有很多韓國啦啦隊員進軍台灣，有已經合約確定的，也有尚未公布的，「所以2025年的球季，我會經常往返於國內（韓國）以及台灣，這是種挑戰！體力不足、資金不足、實力不足都不想了！」他也希望能夠挑戰300萬訂閱數。

YouTube頻道「隨心所拍」宣布將經常往返台韓追李珠珢。（翻攝自YouTube）YouTube頻道「隨心所拍」宣布將經常往返台韓追李珠珢。（翻攝自YouTube）

發文一出，引發台韓粉絲討論，紛紛表示，「感謝大神的拍攝、讓台灣粉絲能夠欣賞珠珢」、「謝謝您的用心，一直分享珠珢的影片，期待未來在台灣的球場上看到您的出現，並持續拍攝精彩的影片與大家分享」、「歡迎來台灣看棒球，我也好想去韓國看棒球」、「我是因為你才知道李珠珢的」。

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