胡瓜錄影中途被罵「色胚」！陳亞蘭嫌棄：我愛不下去

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳亞蘭上胡瓜主持的YouTube節目《下面一位》，大聊過往主持秀場的歲月，陳亞蘭表示當時2人幾乎都膩在一起聊天、玩樂，胡瓜常在表演結束後，揪大家吃飯，也曾有一年過年表演，胡瓜包了一檔秀，她笑說：「那時胡瓜演乞討的角色，還真的走下台和觀眾開玩笑求打賞。」而陳亞蘭則飾演胡瓜的兄弟，2人默契十足，順利獲得不少台下觀眾的紅包。

胡瓜（左）和陳亞蘭談起昔日秀場記憶，總是話匣子停不下來。（《下面一位》提供）

此外，陳亞蘭作為金鐘戲王，也分享飾演男生角色要注意的眉角，現場先示範一段深情對鏡頭放電，胡瓜看到後直呼自己「被電到嬌羞」，也想要嘗試一番，陳亞蘭立刻吐槽：「你這是色胚臉！」接著，胡瓜又想要演陳亞蘭的妃子，當他緩緩靠近時，陳亞蘭嫌棄表示：「你這樣我愛不下去！」一搭一唱顯見2人好交情。

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而陳亞蘭透露過去演男生角色時，真的有遇對對方女生愛上她，不過她歸功於代表自己演技有到位，才會讓對方產生情愫，陳亞蘭也現場示範歌仔戲的角色身段，不藏私地告訴大家基本功，胡瓜也把握機會學習，擺出的架勢讓陳亞蘭頻頻讚賞。

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