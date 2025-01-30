BL劇禁忌師生戀超夯！進展飆速「床戲已倒數」

徐謀俊（左）和簡楨庭在《印象 青春》的禁忌師生戀很有火花。（達騰娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐謀俊、簡楨庭、朱宇謀、文威登主演BL劇《印象 青春》，收視頗佳，4人粉絲增加不少，該劇以徐謀俊和簡楨庭飾演的代課老師和屁孩學生為劇情的發展線，一向討厭屁孩、討厭吵鬧的老師，竟然被青春無邪、真實感情的學生給征服，很快的二人就開始展開戀情，粉絲紛紛留言表示，：「很喜歡乾淨，青春洋溢的故事劇情，當然也很喜歡劇中很多場景畫面。」

徐謀俊受訪時說，為了培養感情帶著簡楨庭進入自己的朋友圈「謀俊幫」，甚至連去年過年也找對方來家中，兩人會彼此分享以往經歷，簡禎庭也分享自己爸媽比較傳統，聽到要拍BL有點擔心，但跟家人溝通表達自己想挑戰，後來媽媽轉為支持，也想邀請徐謀俊來家中聚一聚。

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徐謀俊（右）和簡楨庭在《印象 青春》大秀好身材。（達騰娛樂提供）

看過《印象 青春》的粉絲都誇劇情乾淨，「青春洋溢的故事劇情，當然也很喜歡劇中很多場景畫面」。《印象 青春》總共只有9集而已，所以故事會進行的很快，而粉絲們最期待的師生床戲，很快即將登場。

此外，朱宇謀、文威登也有激情床戲，兩人都僅穿四角褲貼身上陣，朱宇謀說：「本來覺得沒什麼，直到做防護措施的時候，發現很嚴密，除了被捆起來還用絲襪套著，才開始緊張。」開拍果然很激烈，一拍拍了四個小時，還換了很多燈光跟鏡位。

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