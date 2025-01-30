李珠珢現身SBS綜藝大賞任頒獎嘉賓 大跳三振舞獲全場歡呼

李珠珢在「2024 SBS演藝大賞」中現身，擔任「短影音最多觀看數獎」頒獎人。（圖擷取自IG）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20歲南韓人氣啦啦隊明星李珠珢（이주은），憑藉著爆紅的「三振舞」及如AI般的精緻外貌，去年成功擄獲台韓兩地粉絲的心，並於近日加盟中華職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」。她昨（29）日在「2024 SBS演藝大賞」中驚喜現身並擔任頒獎人，引起網友熱議。

「2024 SBS演藝大賞」原訂於去年12月31日舉行，因濟州航空事故延至今年1月29日登場。李珠珢當晚身穿純白平口禮服，搭配飄逸長髮，以甜美又略帶羞澀的笑容登上頒獎舞台，與主持人梁世燦共同頒發「短影音最多觀看數獎」，並在現場大跳「三振舞」，引發全場歡呼。

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李珠珢隨後也在IG限時動態分享她的頒獎片段及化妝間美照，吸引台韓網友熱烈留言，「妳是最棒的！歡迎來台灣」、「珠珢越來越漂亮了」、「看到李珠珢登上一級電視台的頒獎典禮，簡直讓人驚喜又感動」。

另外，也有網友將消息分享在PTT表示，「看到她限動分享覺得還蠻驚訝的，SBS是南韓三大電視台之一，演藝大賞也算是該台重點，所以對於為何珠珢會出現在這還蠻訝異的，或許也代表三振舞的高人氣」？

對此，不少網友紛紛留言，「太神了韓國紅藝人多到數不清，居然找啦啦隊20歲的去頒獎」、「富邦簽到一個最接近韓國演藝圈等級的啦啦隊了」、「可以肯定的部分是至少啦啦隊在韓國地位上升了」。

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