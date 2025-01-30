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癌末陳文茜新年感嘆時光緊迫 團圓飯曝光令人鼻酸

資深媒體人陳文茜。（翻攝自臉書）資深媒體人陳文茜。（翻攝自臉書）
〔記者馮亦寧／台北報導〕資深媒體人陳文茜昨（29）在社群發出愛犬享用年夜飯的照片，罹患黑色素癌第4期的她也感嘆「時光緊迫，讓我更懂得珍惜」。

癌末的陳文茜目前正在積極治療中，她日前完成兩次免疫治療，醫師允許她在家休養，所以今年的年夜飯，陳文茜能夠在自己家裡和家人一同度過。陳文茜也曬出自己享用年夜飯的照片，但令人鼻酸的是，照片裡僅有陳文茜飼養的愛犬和一桌飯菜，她更感嘆表示「時光緊迫」。

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癌末的陳文茜曬出自家年夜飯餐桌。（翻攝自臉書）癌末的陳文茜曬出自家年夜飯餐桌。（翻攝自臉書）

陳文茜透露自己已經和狗狗圍爐多年，這也成為她生命中重要的事情，今年她準備了蒸雞胸、蒸地瓜等菜色，愛犬如命的陳文茜感嘆，這幾年她的狗狗陸續離開她回到汪星球，她自己很慶幸自己有能力能掌廚，做出道道佳餚給這些心愛的毛孩子大快朵頤「這對於我現在的處境，難得可貴」。

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陳文茜更對愛犬說：「親愛的孩子們，謝謝你們給予我的愛、陪伴、包括魔鬼、可愛、及天真，是你們幫助我守住了在這個混亂世界中，長長久久的許諾，我或許已經做不到；但你們永在我的心中，永遠，永遠，永遠」。

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