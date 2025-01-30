「國民大神」劉在錫奪SBS演藝大賞 嗨喊：很有意義

「國民大神」劉在錫奪下2024SBS演藝大賞。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「2024SBS演藝大賞」原定於2024年12月31日直播，受到先前濟州島航空空難影響及為悼念失事罹難者延期。昨（29）晚SBS演藝大賞得獎名單揭曉，「國民大神」劉在錫奪下他第20座SBS年度大獎。

2024SBS演藝大賞昨晚在SBS Prism Tower揭曉，劉在錫以《Running Man》（RM）、《只要有空》奪下年度大獎，這也是他第20座SBS年第大獎。出道33年的劉在錫雖然是第20次拿到這個獎項，仍激動哽咽表示謝謝大家。

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劉在錫2023年一整年什麼獎都沒拿到。（翻攝自臉書）

劉在錫表示自己沒想到會有這一天，尤其2024年演藝大賞是他20年來的第20座大獎，所以特別有意義。「因為國內最長壽的節目《RM》被大家喜愛，我才能來到這裡。」劉在錫更激動高舉獎盃嗨喊：「我做到了」。

出道33年的劉在錫第一次得到SBS年度大賞是2005年，這次他勇奪第20座即代表在從第一次得獎到第二十次奪獎，時隔20年。

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