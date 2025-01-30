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娛樂 音樂

大咖歌王搶當貪食蛇 竹山紫南宮現蹤重返發跡地

楊哲在指南宮舉辦見面會，要從大年初一唱到初五。（豪記唱片提供）楊哲在指南宮舉辦見面會，要從大年初一唱到初五。（豪記唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕芒果歌王楊哲過年開工熱唱，大年初一就在紫南宮舉辦「感恩之旅粉絲見面會」，由初一到初五連飆40場，他暌違12年再度重回發跡地，答謝粉絲多年來的支持，也許願金蛇年投資千萬的工廠能順利啟用。

楊哲曾創作江蕙的夯曲《夢中的情話》，出道多年的他大年初一至初五在南投竹山的紫南宮舉辦「感恩之旅粉絲見面會」，每天從早上九點唱到下午五點，一天8場的簽唱會，共飆唱《人生夢》、《成功的志氣》、《若是有一天》、《時也運也命也》等多首金曲。

楊哲推出新專輯《人生夢》，加碼舉辦粉絲見面會。（豪記唱片提供）楊哲推出新專輯《人生夢》，加碼舉辦粉絲見面會。（豪記唱片提供）

除了宣傳新專輯《人生夢》，楊哲現場還跟粉絲歡聚拍照，提到老婆、兒子也都在旁相伴，感動直說：「全家過年陪我工作，初六開始我會帶小孩到大湖採草莓，還有到海邊遊玩，補放難得的年假。」

至於金蛇年的願望，楊哲希望投資千萬的工廠，儘速蓋好營運，海外演出除了6月15日將在新加坡舉行個唱，馬來西亞個唱也在籌備中，明年更計畫登上北流。楊哲打趣笑說：「金蛇年首要就是顧好身體與嗓音，做個貪食蛇衝刺扶搖直上！」

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