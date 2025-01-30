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《封神第一部》露「肌」爆紅！陳牧馳靠「狼人殺」調劑身心

中國男星陳牧馳在《封神第一部：朝歌風雲》有亮眼表現。（翻攝自豆瓣）中國男星陳牧馳在《封神第一部：朝歌風雲》有亮眼表現。（翻攝自豆瓣）

〔記者鍾志均／台北報導〕中國大片《封神第一部：朝歌風雲》近日登上各大OTT平台，演出費翔兒子的中國男星「陳牧馳」雖然私生活惹議，不過他在片中當著觀眾大秀超猛胸肌，非常吸睛，雖然險些讓影片失焦，卻又讓他成為話題焦點。

陳牧馳花了約8年時間，初嘗走紅滋味，他最早經《封神三部曲》演員海選，從全球1萬5000人大規模海選，到第二輪1400人的最終面試後，選出20多位年輕新生代進入「封神演藝訓練營」的培訓。

據悉，《封神》導演烏爾善一開始就不打算選定成熟演員，而是設立「封神演藝訓練營」培養新人；陳牧馳透露每週只有一天休息，其他六天有12小時合理分配武術、馬術、表演等，每天課程都不同。

中國男星陳牧馳在《封神第一部：朝歌風雲》有亮眼表現。（翻攝自豆瓣）中國男星陳牧馳在《封神第一部：朝歌風雲》有亮眼表現。（翻攝自豆瓣）

為演好「殷郊」，陳牧馳透露看了《封神》相關書籍，深刻了解故事發展的脈絡，有時還會聽有聲書，刺激腦袋有更豐富的想像力，至於劇組安排的課程，也包括古希臘悲劇等舞台劇表演訓練。

雖然在電影裡，陳牧馳和費翔是「父子」關係，不過其實兩人接觸不多，還會保持距離，陳牧馳大讚費翔除了是經驗豐富的歌手，表演也能隨時切入角色狀態。

至於陳牧馳在片中雖然霸氣豪放，但他透露私下偏「安靜」，喜歡做自己的事，去健身、運動，也會追劇、看動漫，甚至會玩狼人殺、劇本殺調劑身心。

接下來，《封神第二部：戰火西岐》同樣也有他的身影，台灣由鴻聯國際發行，更多上映情況可追蹤官方臉書粉絲頁。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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