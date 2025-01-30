Jisoo加盟「華納唱片」瞄準全球市場！親發聲：現在才開始

Jisoo正式加入美國「華納唱片公司」。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo今年事業預計全面開花！她在美國當地時間29日正式加入美國「華納唱片公司」（ Warner Records），公司發文證實，開心迎接Jisoo成為華納家族的一員。

華納唱片表示：「很高興迎接韓國明星兼演員及創造歷史的BLACKPINK成員Jisoo的加入。」Jisoo也說：「現在才是開始！感謝BLINK（官方粉絲名）一直以來的愛與支持。」表示開心和華納一起展開美好的時刻。

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Jisoo正式加入美國「華納唱片公司」。（翻攝自IG）

Jisoo自從設立公司「Blissoo」後，演藝事業風生水起，今年就有喪屍韓劇《新烏托邦》（Newtopia）將在2月推出，另外電影《全知讀者視角》也預計在今年上映，另外2月14日推出首張solo迷你專輯《AMORTAGE》回歸。

事實上，美國Warner Records旗下有多位享譽國際的歌手（藝人），包括Dua Lipa、Linkin Park，包括韓團aespa也是其中之一。

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