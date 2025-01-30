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立院刪預算《甄嬛傳》也遭殃？台網友蛇年首推「2字」超應景

網友連番截圖「罷了」，呼應連署罷免立委的時事。（翻攝自youtube）網友連番截圖「罷了」，呼應連署罷免立委的時事。（翻攝自youtube）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕八大電視第4次推出《後宮甄嬛傳》馬拉松直播，台灣「甄嬛迷」踴躍參與，觀看人數每年都創新高，但台灣網友的創意讓這齣戲精彩的不光是劇情，還有同步更新的聊天室內容，總隨著時事有所變化，讓甄嬛馬拉松的聊天室永遠不會讓人失望。今年除了網友連番截圖「罷了」，呼應連署罷免立委的時事，成了今年最應景的截圖畫面，還有「眉預算」、「莞安大小姐」、「黑暗容藥」等爆笑新哏連發。

沈眉莊在《後宮甄嬛傳》搭配台灣刪除國家預算的時事，被稱為「眉預算」、「沈計部長」。（翻攝自youtube）沈眉莊在《後宮甄嬛傳》搭配台灣刪除國家預算的時事，被稱為「眉預算」、「沈計部長」。（翻攝自youtube）

搭上近期立院藍白刪預算的時事，劇中沈眉莊協理六宮之事時，經常有刪預算之舉，網友便會在聊天室留言「眉預算」、「沈預算」、「罷免沈眉莊」、「下次不投眉姐姐了」、「沈計處」、「沈計部長」，也有人將沈眉莊之父沈自山的名字諧音化為「沈自刪」，還有網友將火燒碎玉軒的劇情結合刪預算時事，直喊「消防預算不能刪」。

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此外，搭上先前柯文哲弊案的時事，在皇帝出現的時候，聊天室經常有網友留言「朕.doc」，以及在皇帝和年羹堯同時出現的劇情，網友就會狂刷「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」、「朕.doc」，瘋狂嘲諷前市長柯文哲的弊案。

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