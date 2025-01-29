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許富凱開運有秘招！林美秀生財秘方不藏了

林美秀（左）和許富凱一起向聽眾賀新年。（Hit Fm聯播網提供）林美秀（左）和許富凱一起向聽眾賀新年。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕過新年求好運，金曲歌王許富凱和節目好搭檔林美秀大年初一不藏私，空中分享開運秘方。

許富凱和林美秀一起擔任Hit Fm聯播網蛇年新春特別節目大年初一主持人，兩人近期合作農村綜藝實境秀《瓜田冠軍的誕生》，彼此有好交情，過年美食在前，體重控制又成為很多人煩惱的事情，林美秀說，每次只要吃飯，許富凱就會變成糾察隊，要她控制飲食。

談到過年開運，許富凱透露他的經紀人會準備「五色錢」，去銀行換新的鈔票，正好一種面額一種顏色，對應五行包在紅包袋，當成壓歲錢放在枕頭下，讓財運亨通。

許富凱（左）和林美秀空中分享過年開運秘方。（Hit Fm聯播網提供）許富凱（左）和林美秀空中分享過年開運秘方。（Hit Fm聯播網提供）

至於林美秀，每年在除夕夜前會將家中很多東西換新一輪，像是玄關部分，在2024年擺放的物品全部收起來，放上2025年要裝飾的新擺設，另外會準備88塊錢的硬幣放在陰陽水裡面生財，讓新的一年風生水起。她也提到，會在隨身包包裡準備黑碧璽礦石放在紅包袋避邪擋煞，讓新的一年好運連連。

聊開運話題很有趣，但許富凱笑說，聽眾會不會以為轉錯台，以為他們是什麼命理風水節目？兩人主持的節目今（29日）晚11點會在Hit Fm重播。

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