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林志玲新年放送美照曝蛇年願望！3歲兒上學去「找回自己時間」

林志玲曝光蛇年期許。（林志玲工作室提供）林志玲曝光蛇年期許。（林志玲工作室提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣第一名模林志玲當媽之後依然不停止挑戰自己，也於大年初一曝光新年計畫，透露兒子將上幼稚園，「生活上慢慢找回一點自己的時間和步調」，希望在幕前及幕後，都能有更多機會陪伴大家。提到蛇年願望直說：「我的願望一點都不虎頭蛇尾，因為每年都一樣，就是認真祈求所愛的人、愛我的人，都健康平安。」

林志玲透露兒子將上幼稚園，希望生活上慢慢找回一點自己的時間和步調。（林志玲工作室提供）林志玲透露兒子將上幼稚園，希望生活上慢慢找回一點自己的時間和步調。（林志玲工作室提供）

林志玲近年生活重心多以家庭為主，但仍盡可能有機會就陪伴大家。前年底她參與金馬獎頒獎，去年獻出處女秀為北海道日本火腿鬥士隊開球，也因代言廣告大跳女團辣舞，彷彿一再強調自己沒息影。上週嘉南地震發生後後，志玲姊姊慈善基金會也隨即再度提供身心復原扶助金、未成年子女教育扶助金等申請。

林志玲透露今年在工作上收到一些很好的提案。（林志玲工作室提供）林志玲透露今年在工作上收到一些很好的提案。（林志玲工作室提供）

至於過年，林志玲透露會陪伴家人度過，「大家一定都有同樣感受，每年過得越來越快，能珍惜相處時間就要多珍惜。」她提到3歲兒子對每件事都充滿好奇，「看著他發著光的雙眼，詢問著每一個為什麼，嘗試著每一個我可以。我也會提醒自己永保好奇心去探索這個世界。」

2025年林志玲也在工作上收到一些很好的提案，無論幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒、更從容享受生活，同時有好的飲食和運動的習慣。」另外，志玲姊姊慈善基金會所製作的心理健康課程，已走入幾十間學校為同學們上課服務，未來會持續深耕，希望心理健康課成為學生們人生的必修課。

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