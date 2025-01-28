晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不藏了！林逸欣孝親紅包數字大公開 老爸資助「發財金」買刮刮樂

林逸欣除夕祭祖祈求保佑。（鑫羽工作室提供）林逸欣除夕祭祖祈求保佑。（鑫羽工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今晚除夕夜除了圍爐吃年夜飯，也是包紅包的重要時刻，林逸欣不藏了，公開包給爸媽孝親紅包數字，她透露：「我們都會取個諧音包16800元，代表一路發！」

去年對林逸欣來說收穫豐富，除了演出音樂劇《腦內失控的iTunes》，也推出創作專輯《墜》，另外也完成「Keep Playing！」演唱會，今年她演出的音樂劇將再次加演，另外她也考慮接拍戲劇。

林逸欣祭祖燒金紙。（鑫羽工作室提供）林逸欣祭祖燒金紙。（鑫羽工作室提供）

今天除夕家中有很多事要準備，因此林逸欣昨天小年夜已提前一天返回台南家中陪伴雙親，幫忙過年事宜。林家習俗除夕一早就拜拜祭祖，因為要把年菜送上佛堂，需爬六層樓的樓梯，都由她和哥哥一手包辦，她也笑稱自己是家中的「燒金」小旗手，燒金紙時特別戴上媽媽以前當老師時在實驗室用的護目鏡，笑說很像要去潛水。

林逸欣燒金紙還戴上護目鏡。（鑫羽工作室提供）林逸欣燒金紙還戴上護目鏡。（鑫羽工作室提供）

過年期間不少人會買彩券或是刮刮樂試手氣，林逸欣笑說：「平常不會主動去刮，基本上都是等到過年大家一起去玩，爸爸會給我們發財金，讓我們去『投資』，個人憑本事看手氣如何。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中