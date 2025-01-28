不藏了！林逸欣孝親紅包數字大公開 老爸資助「發財金」買刮刮樂

林逸欣除夕祭祖祈求保佑。（鑫羽工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今晚除夕夜除了圍爐吃年夜飯，也是包紅包的重要時刻，林逸欣不藏了，公開包給爸媽孝親紅包數字，她透露：「我們都會取個諧音包16800元，代表一路發！」

去年對林逸欣來說收穫豐富，除了演出音樂劇《腦內失控的iTunes》，也推出創作專輯《墜》，另外也完成「Keep Playing！」演唱會，今年她演出的音樂劇將再次加演，另外她也考慮接拍戲劇。

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林逸欣祭祖燒金紙。（鑫羽工作室提供）

今天除夕家中有很多事要準備，因此林逸欣昨天小年夜已提前一天返回台南家中陪伴雙親，幫忙過年事宜。林家習俗除夕一早就拜拜祭祖，因為要把年菜送上佛堂，需爬六層樓的樓梯，都由她和哥哥一手包辦，她也笑稱自己是家中的「燒金」小旗手，燒金紙時特別戴上媽媽以前當老師時在實驗室用的護目鏡，笑說很像要去潛水。

林逸欣燒金紙還戴上護目鏡。（鑫羽工作室提供）

過年期間不少人會買彩券或是刮刮樂試手氣，林逸欣笑說：「平常不會主動去刮，基本上都是等到過年大家一起去玩，爸爸會給我們發財金，讓我們去『投資』，個人憑本事看手氣如何。」

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