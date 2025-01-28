《老少女2》過年每天播 日本秋田殺青花絮逼哭觀眾

《老少女奇遇記2》與高知受訪者和其家人相聚圍爐提前過年。（桂田文創提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《老少女奇遇記》第二季結束後緊接著在昨（27）日重播，並釋出動人的殺青花絮，讓觀眾紛紛感動落淚表示：「餘韻無窮」，總製作人楊貴媚表示：「真心感謝在這趟日本的奇遇旅程，我們認識了在日本生活的台灣人和喜愛台灣的日本人，節目播完了，這是故事的終點，但也是下一次感動的起點，感謝製作單位的用心拍攝和製作，值得一輩子珍藏。」

《老少女奇遇記2》最終回畢業典禮撒洋蔥 高知、熊本、五島、秋田的受訪者都回來了。（桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》選擇了日本的四個地點作為節目拍攝場景，包含高知、熊本、五島、秋田，拜訪了在當地生活的台灣人，問及楊貴媚最印象深刻的一段體驗，她坦言完全選不出來，他細數拜訪過的人們，獨自經營居酒屋的洪大姐、在高校打拚追夢的少年國善和喬恩、希望牽線高知與台灣觀光連結的怡芳、為在熊本就業生活的台灣人建立友好網站「熊好台灣」的木庭小姐、猶記50年前台灣讀書回憶的本田爸爸、遠嫁五島Lois、豪氣送房的醫生娘利井奶奶、25歲買舊房自建的子涵、秘境單車導遊Will、親力親為的五島觀光課的副課長磯沖先生、最後一天壓線抵達送行的橋本奶奶、秋田的老少女劇團、小大人倫大和媽媽欣怡，每一位她和鍾欣凌、嚴藝文都銘記在心，滿心的感謝和感動讓楊貴媚表示足夠回憶好久。

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《老少女奇遇記2》10集節目中請到五位男藝人作為每一站的特別嘉賓，張軒睿、林哲熹、宋偉恩、禾浩辰、風田，嚴藝文表示相當感謝製作單位邀請到一群小鮮肉，許願成功。楊貴媚表示他們不只是小鮮肉，每一位都付出真心與節目中的受訪者交流，宋偉恩更許願下一季自己也能參與，搞笑表示應徵當劇照師也沒關係。

風田在最後一集中看到每位受訪者意外出現在秋田餐廳中，三位姐姐驚喜中又感動到淚流滿面，他笑說：「希望下次自己能從頭到尾都參與其中，一定很感動。」導演許志成表示：「還好秋田有風田自動支援翻譯才能這麼順利。」

楊貴媚近期與兩位棒球小將國善（右）和喬恩（左）聚餐聊近況。（桂田文創提供）

《老少女奇遇記2》在高知採訪兩位棒球小將國善（左2）與喬恩（右2）。（桂田文創提供）

楊貴媚也透露近期與赴高知打棒球的國善和喬恩在台灣聚餐，剛好兩個孩子回台灣過年，也將升上大學，楊貴媚笑說自己是家長心態，看到孩子們成長感到欣慰也有不捨，因為知道他們是扛下多少辛苦才有今天的成績，也期許他們繼續往夢想前進。

導演許志成也在直播時說出了秋田拜訪的兩位大學生情侶耿瑋和芳瑜近況，兩人感情依舊，回台灣後耿瑋接下家業，芳瑜與媽媽一起在市場賣雞肉，努力生活，製作人崔長華表示相當想念在日本遇見的這些貴人，是節目和自己最珍貴的回憶。

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