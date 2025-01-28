李玉璽談姊弟戀認愛張兆志前妻 炎亞綸驚吐：不知道能走到什麼時候

炎亞綸（右）和李玉璽在電台節目中談到藝人感情話題。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女星許允樂曾和藝人張兆志曾有過1段6年婚姻，但兩人已在前年底宣布離婚，前陣子則傳出李玉璽戀上許允樂，今（28日）李玉璽和炎亞綸一起主持Hit Fm除夕特別節目，李玉璽笑說很想知道炎亞綸對於他戀情曝光後會說些什麼，沒想到炎亞綸的答案讓人哭笑不得。

李玉璽和大他6歲的許允樂交往，不少網友給予祝福，今天在電台節目中，李玉璽說，以前也會講戀情若被拍到就承認，他認為重視一段關係必須要有擔當。

請繼續往下閱讀...

許允樂（圖）與李玉璽有新戀情。（翻攝自IG）

炎亞綸好奇聽眾的想法，究竟藝人感情是否要公開？覺得藝人也是人，談戀愛也是理所當然的事情，兩個人真心交往，當然想被得到祝福。

李玉璽笑說，怎麼有點擔心炎亞綸接下來要說些什麼？炎亞綸說，沒有要說什麼大道理，就是希望大家可以保持開放的態度給予祝福，最後竟迸出一句話：「反正也不知道能走到什麼時候！」李玉璽聽了只能苦笑。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法