晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李玉璽談姊弟戀認愛張兆志前妻 炎亞綸驚吐：不知道能走到什麼時候

炎亞綸（右）和李玉璽在電台節目中談到藝人感情話題。（Hit Fm聯播網提供）炎亞綸（右）和李玉璽在電台節目中談到藝人感情話題。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女星許允樂曾和藝人張兆志曾有過1段6年婚姻，但兩人已在前年底宣布離婚，前陣子則傳出李玉璽戀上許允樂，今（28日）李玉璽和炎亞綸一起主持Hit Fm除夕特別節目，李玉璽笑說很想知道炎亞綸對於他戀情曝光後會說些什麼，沒想到炎亞綸的答案讓人哭笑不得。

李玉璽和大他6歲的許允樂交往，不少網友給予祝福，今天在電台節目中，李玉璽說，以前也會講戀情若被拍到就承認，他認為重視一段關係必須要有擔當。

許允樂（圖）與李玉璽有新戀情。（翻攝自IG）許允樂（圖）與李玉璽有新戀情。（翻攝自IG）

炎亞綸好奇聽眾的想法，究竟藝人感情是否要公開？覺得藝人也是人，談戀愛也是理所當然的事情，兩個人真心交往，當然想被得到祝福。

李玉璽笑說，怎麼有點擔心炎亞綸接下來要說些什麼？炎亞綸說，沒有要說什麼大道理，就是希望大家可以保持開放的態度給予祝福，最後竟迸出一句話：「反正也不知道能走到什麼時候！」李玉璽聽了只能苦笑。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中