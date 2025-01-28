2025年輪到我發財了嗎？詹惟中分析「財運最旺」宮位

詹惟中分析財運最旺宮位。（詹惟中提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今適逢除夕，明將會是嶄新的一年，民眾拿紅包、發紅包之餘，也到彩券行買彩券、刮刮樂試手氣。雖然人人都有發財夢但不一定會發財，命理師詹惟中就從紫微斗數命盤來推斷2025年財運最旺的宮位。

命理師詹惟中精研紫微斗數逾20年且上遍各大命理節目，他說從生肖學來看這人是否有財運並不一定準確，而從紫微斗數命盤中的12宮位來推斷才最為精準。

請繼續往下閱讀...

詹惟中表示每一個人確實都有一顆財星「祿存星」，只是每一年會座落的宮位並不相同，每年都會變動，「舉例2025年，生年尾數有6、8，也就是丙年和戊年出生的，財神爺就正好在本命宮，所以1956、1966、1976、1986、1996，又或者是1958、1968、1979、1988、1998出生的人都有財運。」

至於增加財運得方式？詹惟中說可以靠身邊的前輩或長輩身上取得，「比你有學問、有錢有地位的人，例如師長、主管等，從他們身上獲得的東西，其實都對你的財運相當加分。」

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法