又一影城熄燈！東南亞秀泰影城證實1月底停業

東南亞秀泰影城曬出公告證實月底歇業。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕新的一年到來，位於台北公館的「東南亞秀泰影城」證實將吹熄燈號！影城近來在官網公告，將於2025年1月31日歇業，承載許多影迷回憶的戲院將正式畫下句點，甚至有網友淚喊：「這樣公館還剩下些什麼！」

東南亞秀泰影城鄰近學校包括台大、世新，有網友分享念世新大學時大量看電影，東南亞是孕育他多數電影文化的電影院，還有人才剛看完奧斯卡入圍片《魔法壞女巫》，轉眼間就看到即將歇業的消息。

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東南亞秀泰影城前身為1966年開幕的東南亞戲院，由一群從軍中退伍的榮民集資520萬所創立，當時是台北市二輪戲院的龍頭，提供學生族群物美價廉的觀影體驗。東南亞秀泰影城最風光的時期，郊區戲院還必須等待東南亞戲院播映後才能接檔，可見當年盛況。

東南亞秀泰影城表示，持有該影城發出的有效期限票券，影迷仍可至全台秀泰影城繼續使用，隨著2025年1月31日最後一場電影播畢後，確定將走入歷史。

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