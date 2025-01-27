《老少女2》化身秋田美人 鮮肉風田脫口：我可以笑一輩子 

主持群秋田美人初體驗，鮮肉風田看笑。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》昨（26日）播出第十集，小鮮肉風田也帶來最終的任務挑戰，讓三位姐姐變成「秋田美人」，鍾欣凌很想逃避任務，一臉正經地說：「我們已經是啦。」

「秋田美人」是舞妓跟藝者而產生的名詞，不只有外表美麗的意思，而是要能體貼人還有接待人的用心，還要精通才藝。成為秋田美人的第一步就是要先上妝，要將全臉及脖子塗白，眼睛周圍畫上紅色妝容有驅邪的意思，完妝後第二步是要換上和服，當嚴藝文換上和服時，風田在旁邊看戲：「很漂亮，好像我媽媽。」第三步則是要戴上舞妓造型的假髮頭套，楊貴媚第一個著裝完畢，一站起來她有點重心不穩：「有點像戴安全帽的感覺。」

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秋田老少女為疫情後舉辦演唱會溫暖人心。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

嚴藝文著裝後，鍾欣凌笑說：「你有種阿信老年的時候。」鍾欣凌戴上秋田美人假髮後，嚴藝文也虧她：「媽媽桑。」工作人員在一旁看到鍾欣凌可愛的模樣也都笑翻，楊貴媚邊笑邊幫鍾欣凌說話：「很可愛啊！」鍾欣凌吐槽楊貴媚：「你這跟風田有什麼不一樣，邊講邊笑。」風田也一臉很滿足地說：「那個照片我可以笑一輩子。」

《老少女奇遇記2》台灣老少女們也在秋田認識了秋田「蕨座劇團」的老少女，為了緩減之前因為疫情而不能外出見人的苦悶，四位秋田老少女因而舉辦了舞台劇想散播歡樂給大家，對於久違的在觀眾面前表演，回憶起當時的情景，秋田老少女紅了眼眶：「大家那段時間都辛苦了。」

鍾欣凌也分享自己過來人的心聲：「因為我老公也是演員，有時候我們做喜劇演員、諧星或丑角，比較多都是配角的狀態，所以大家常常都比較注意主角，但有一個老師在他的社群媒體上留言說，你在做一件偉大的事，你在做一件讓人快樂的事。」嚴藝文也感同身受地說：「這時候就會覺得做這個工作還蠻有價值的，至少可以撫慰人心。」負責幫忙翻譯的風田也說到哽咽：「不要讓我們的心戴上口罩了。」甚至引以為傲地說：「雖然我是諧星，但是讓人快樂是一件很棒的事情，感謝他們讓我發現我可以更有自信。」

最終回畢業典禮撒洋蔥，高知、熊本、五島、秋田的受訪者都回來了。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

節目最終回製作單位也使出殺手鐧，不但準備了從第一集以來受訪者的影片，甚至還砸重金邀請每一站的特別嘉賓飛到秋田拍攝現場與姐姐們團聚，舉辦了場新年餐會大團圓，有第一站高知的辣椒油洪大姐；第二站熊本的木庭小姐、本田有 先生；第三站五島市的磯沖先生、Lois的老公賢太先生、第四站秋田的欣怡及兒子倫大、行央一家人、大學生耿瑋 芳瑜以及剛認識的秋田老少女們，現場大家哭成一團。

三位姐姐們驚訝連連，楊貴媚感動不已：「我們採訪過每一個地方的幾乎都來了。」熊本的本田爸爸因為剛好身體不適，所以不能親自到現場，但也透過影片表達對老少女們的感謝。

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