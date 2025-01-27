王菲登中國春晚唱新歌 網路熱傳她10大經典語錄

王菲（中）日前曾出現中國春晚的備播現場。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許久未公開演出的王菲將參加中國的春節晚會演唱新歌《世界贈予我的》，這也是她時隔7年再次參加中國的春晚表演，勾起歌迷對於她的許多回憶，王菲被譽為華語歌壇的傳奇，除了空靈的歌聲讓歌迷沈醉不已，她的高冷隨性自在也在歌壇獨樹一格，最近就有網友整理出她10大經典語錄，也讓歌迷重溫王菲不矯揉造作的個性。

王菲相隔多年，終於出了新歌。（翻攝自微博）

1、陶晶瑩問：給妳100萬，妳選擇被包養還是做雞？

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王菲回答當然被人包養，做雞多累啊！

2、記者問王菲：妳現在最大的煩惱是什麼？

王菲：太红了。

3、張菲在節目中訪問王菲，提到「我們兩個人的名字合起来，就是比翼雙飛！」

王菲直接回答：你别想入非非了。

4、2004年金曲獎，王菲拿到了最佳國語女演唱人獎，她的得獎感言：「我會唱歌這個我知道，所以對於這個金曲獎評委對我的肯定，我也給予充分的肯定。」成了金曲獎最霸氣的得獎感言。

5、她曾經代言洗髮精廣告，當時的王菲是短髮，有記者問她：「把頭髮剪了就不能接洗髮精廣告了吧？」

王菲：短髮就不洗頭髮了嗎？

6、王菲的感情狀態，一向是媒體關注的焦點，有一次在香港的國際記者會，有媒體記者問她：「能不能說一下妳現在的婚姻狀況，妳是不是已經辦離婚了？」

王菲當場嗆回：「這跟你有什麼關係？」

記者回她：「我們的讀者很關心。」

王菲則直接再回：「跟你們的讀者也没有關係。」然後記者會就結束了。

7、記者問她：《你快樂所以我快樂》中的「你」是指誰？

王菲答：泛指，愛誰誰。

8、王菲和李亞鵬離婚後，有粉絲跑到她微博下面留言：菲，千萬不要愛上汪峰啊！

結果王菲竟然回了：好的。

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