除夕夜就離開台灣！告五人紅到過年沒得休假 秘密計畫曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕麋先生、告五人今年一起登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，分別帶來精彩表演，兩團在台北小巨蛋舞台上PK激烈對決，後台氣氛卻是截然不同，整間休息室笑聲此起彼落、歡樂融洽，宛如提前圍爐過年，展現出兩團的好感情。

告五人籌備巡演、新專輯，過年將開始新專輯錄音。（相信音樂提供）

告五人透露，在後台巧遇了王心凌、黃宣、五堅情等許多好友，由於平時大家的工作都相當忙碌，可以藉此機會和大家相聚，感到特別開心。麋先生則表示，熱鬧的後台氛圍彷彿一場大型同樂會，「很喜歡這樣的感覺。」

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兩團年末行程滿檔，從尾牙一路拚到演唱會，即將接連在高雄開唱，他們互相送上祝福，麋先生表示：「我們其實經常關心、鼓勵彼此，私下感情很好，一直都很支持彼此的演唱會，也很祝福對方的所有成績。」而上次在麋先生台北小巨蛋演唱會擔任嘉賓的告五人笑說：「祝福學長們高雄巨蛋〈馬戲團運動〉順利，希望這次我們可以當觀眾，但要上台的話也可以。

麋先生、告五人登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，同門樂團齊聚提前圍爐過年。（相信音樂提供）

麋先生「馬戲團運動CircUs」演唱會 3月1日登上高雄巨蛋，團員透露，今年的過年假期比以往更短暫緊湊，年假一結束就要立刻投入工作，2月8日前往新加坡開唱。

告五人是第3度登上紅白舞台，多次站上小巨蛋的他們笑說：「有一種小巨蛋主場優勢的感覺！」行程滿檔的告五人，從11月尾牙季開始一路唱到農曆年前，4月12日將以最年輕華語音樂人姿態，首度登上高雄世運主場館，舉辦「2025世運極限版」演唱會。

麋先生年假結束啟程2月8日新加坡開唱。（相信音樂提供）

告五人透露，今年首次無法與家人一起過年，為了配合錄音檔期，三人吃完團圓飯後，就要搭機出國前往國外的錄音室，投入歌曲錄製與籌備工作。

儘管要犧牲與家人圍爐的時光，告五人仍希望可以帶給歌迷更多驚喜，期待用全新的音樂作品回饋歌迷。

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