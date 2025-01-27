晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

除夕夜就離開台灣！告五人紅到過年沒得休假 秘密計畫曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕麋先生、告五人今年一起登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，分別帶來精彩表演，兩團在台北小巨蛋舞台上PK激烈對決，後台氣氛卻是截然不同，整間休息室笑聲此起彼落、歡樂融洽，宛如提前圍爐過年，展現出兩團的好感情。

告五人籌備巡演、新專輯，過年將開始新專輯錄音。（相信音樂提供）告五人籌備巡演、新專輯，過年將開始新專輯錄音。（相信音樂提供）

告五人透露，在後台巧遇了王心凌、黃宣、五堅情等許多好友，由於平時大家的工作都相當忙碌，可以藉此機會和大家相聚，感到特別開心。麋先生則表示，熱鬧的後台氛圍彷彿一場大型同樂會，「很喜歡這樣的感覺。」

兩團年末行程滿檔，從尾牙一路拚到演唱會，即將接連在高雄開唱，他們互相送上祝福，麋先生表示：「我們其實經常關心、鼓勵彼此，私下感情很好，一直都很支持彼此的演唱會，也很祝福對方的所有成績。」而上次在麋先生台北小巨蛋演唱會擔任嘉賓的告五人笑說：「祝福學長們高雄巨蛋〈馬戲團運動〉順利，希望這次我們可以當觀眾，但要上台的話也可以。

麋先生、告五人登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，同門樂團齊聚提前圍爐過年。（相信音樂提供）麋先生、告五人登上《2025超級巨星紅白藝能大賞》，同門樂團齊聚提前圍爐過年。（相信音樂提供）

麋先生「馬戲團運動CircUs」演唱會 3月1日登上高雄巨蛋，團員透露，今年的過年假期比以往更短暫緊湊，年假一結束就要立刻投入工作，2月8日前往新加坡開唱。

告五人是第3度登上紅白舞台，多次站上小巨蛋的他們笑說：「有一種小巨蛋主場優勢的感覺！」行程滿檔的告五人，從11月尾牙季開始一路唱到農曆年前，4月12日將以最年輕華語音樂人姿態，首度登上高雄世運主場館，舉辦「2025世運極限版」演唱會。

麋先生年假結束啟程2月8日新加坡開唱。（相信音樂提供）麋先生年假結束啟程2月8日新加坡開唱。（相信音樂提供）

告五人透露，今年首次無法與家人一起過年，為了配合錄音檔期，三人吃完團圓飯後，就要搭機出國前往國外的錄音室，投入歌曲錄製與籌備工作。

儘管要犧牲與家人圍爐的時光，告五人仍希望可以帶給歌迷更多驚喜，期待用全新的音樂作品回饋歌迷。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中