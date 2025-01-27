《好運來》侯怡君重現推人橋段 趕拍夜戲曝禦寒妙招

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，過年期間依然陪伴觀眾。劇組雖然在農曆年假期間連休六天，讓演員們好好放鬆，但日前為了拍攝精彩橋段，侯怡君、楚宣等人仍得在寒冬深夜開工。

《好運來》侯怡君（圖）、楚宣深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）

劇中，侯怡君飾演的蔡好運為了掌握楚宣飾演的麗芬，當初將姊姊秋如推下山谷犯罪的證據，讓劇情更加緊張刺激。侯怡君表示：「拍攝當天是深夜，加上天氣非常寒冷，我們要還原第一集的那場戲，只能在不穿幫的情況下拼命加穿發熱衣褲。」沒想到，當她一站在鏡頭前，導演竟笑稱：「怎麼秋如變胖了！」讓現場眾人笑翻。

請繼續往下閱讀...

《好運來》侯怡君、楚宣（圖）深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）

楚宣則透露當天低溫讓她直打哆嗦，「真的很謝謝我的衣服可以不用連戲，不然當時我的衣服更透，一定會更冷。」但也感謝劇組準備禦寒食物跟飲品，只是有一幕侯怡君在旁邊吃鹽酥雞，然後她要跪地磕頭道歉，結果很像我再求她給我吃一口鹹酥雞，拍完忍不住笑出場。

侯怡君（左起）、蕭晴曦、陳慕義、楚宣、倪齊民棚內拍攝民視八點檔《好運來》，也提早和觀眾拜年。（民視提供）

除了拍攝辛勞，兩位演員也關心近期台灣頻傳地震。侯怡君和楚宣都希望大家都能平安順心，受災戶能夠趕快重振，一切安好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法