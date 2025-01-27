晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《好運來》侯怡君重現推人橋段 趕拍夜戲曝禦寒妙招

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，過年期間依然陪伴觀眾。劇組雖然在農曆年假期間連休六天，讓演員們好好放鬆，但日前為了拍攝精彩橋段，侯怡君、楚宣等人仍得在寒冬深夜開工。

《好運來》侯怡君（圖）、楚宣深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）《好運來》侯怡君（圖）、楚宣深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）

劇中，侯怡君飾演的蔡好運為了掌握楚宣飾演的麗芬，當初將姊姊秋如推下山谷犯罪的證據，讓劇情更加緊張刺激。侯怡君表示：「拍攝當天是深夜，加上天氣非常寒冷，我們要還原第一集的那場戲，只能在不穿幫的情況下拼命加穿發熱衣褲。」沒想到，當她一站在鏡頭前，導演竟笑稱：「怎麼秋如變胖了！」讓現場眾人笑翻。

《好運來》侯怡君、楚宣（圖）深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）《好運來》侯怡君、楚宣（圖）深夜忍著寒冬重現第一集推人橋段，相當敬業。（民視提供）

楚宣則透露當天低溫讓她直打哆嗦，「真的很謝謝我的衣服可以不用連戲，不然當時我的衣服更透，一定會更冷。」但也感謝劇組準備禦寒食物跟飲品，只是有一幕侯怡君在旁邊吃鹽酥雞，然後她要跪地磕頭道歉，結果很像我再求她給我吃一口鹹酥雞，拍完忍不住笑出場。

侯怡君（左起）、蕭晴曦、陳慕義、楚宣、倪齊民棚內拍攝民視八點檔《好運來》，也提早和觀眾拜年。（民視提供）侯怡君（左起）、蕭晴曦、陳慕義、楚宣、倪齊民棚內拍攝民視八點檔《好運來》，也提早和觀眾拜年。（民視提供）

除了拍攝辛勞，兩位演員也關心近期台灣頻傳地震。侯怡君和楚宣都希望大家都能平安順心，受災戶能夠趕快重振，一切安好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中