藍白凍結預算 呂秋遠嗆問：為什麼不敢倒閣？

呂秋遠在臉書發文，公開「2025過年必備已讀亂回語錄」。

〔記者林南谷／台北報導〕知名律師呂秋遠26日在臉書表示：「你們真的覺得這個內閣很爛，提出來的預算很難接受，那就倒閣嘛！這是憲法賦予給立法院的權限，為什麼不敢做？」

發文中，呂秋遠嗆問藍白：「你們覺得民進黨政府很爛，卻不願意倒閣，因為你們知道自己再也選不上；製造違憲法律，被宣告違憲就索性廢除憲法法院，你們真是好大的官威，然後要我們忍受你們4年？」

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呂秋遠接著說：「你們可以倒閣，這是民主國家對行政團隊不滿意的正常行動，法國人在去年就這麼作了，而且逼得總統只能按照國會的方式施政；要行政按照立法進行，是要付出代價的，你們不願意付出倒閣的代價，貪戀不分區立委不被罷免利益，那就是等著民眾罷免。」

他又怒吼：「你們對這個內閣這麼不滿，凍結這麼多預算，又號稱反對民意有六成，倒閣再選一定可以穩穩過半數，甚至到四分之三，可以修憲罷免總統，狠狠打賴清德臉，逼他辭職，為什麼不敢倒閣？」

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呂秋遠最後表示，他真的不想要每年好幾次上街頭（更何況上了也沒用），別讓這個國家，只因為幾個立法委員的恬不知恥、為虎作倀、而讓整個國家滿滿走向毀滅；我們只能罷一次，也就是這一次，使盡全力、全力拉票，為了我們與孩子的未來，把這次罷免，當作人生最重要的投票好嗎？」

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