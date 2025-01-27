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娛樂 最新消息

一個女人弄到全台憤怒！ 名嘴汪潔民發聲：罷免王鴻薇

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」，昨天上午在台北市南京東路五段進行連署活動及收件，現場氣氛熱烈。（記者何玉華攝）罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」，昨天上午在台北市南京東路五段進行連署活動及收件，現場氣氛熱烈。（記者何玉華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕今（27）日是小年夜，全台罷免國民黨立委聲勢仍在蔓延，立委王鴻薇指罷免團體造謠，對她抹紅抹黑，「山除薇害」志工反嗆表示，王鴻薇的不實指控引發更多選民不滿，昨天連署人潮比之前多了1.6倍。

相關新聞：遭王鴻薇指控散佈造假圖片抹紅  罷團「山除薇害」：從來沒有！

一早資深媒體人、電視名嘴汪潔民在個人臉書發文標註「罷免王鴻薇」發出不滿怒吼：「這是流量密碼，太可怕了，一個女人可以弄到全台灣憤怒，其實真的不容易欸。」說到激動處，汪潔民再標註「王鴻薇」嗆聲：「罷免她直送央視。」

國民黨立委王鴻薇。（資料照）國民黨立委王鴻薇。（資料照）

汪潔民發文後，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧也隨即在底下怒酸王鴻薇：「她太邪惡了。」更有激動網友留言「全民不分藍綠的覺醒」，指她「仇恨值太重了」。

相關新聞：外省第二代名嘴拿白紙 公開反對王鴻薇

王鴻薇指控「罷免團體」在社群平台傳播造假發文，對她抹紅抹黑，罷免王鴻薇團體「山除薇害」則在臉書粉專發文澄清與他們無關，提醒民眾勿輕信；「山除薇害」昨在南京東路進行連署，吸引不少民眾到場，現場志工協助人潮分流、排隊，避免對店家、行人造成不便，警方也派員到場，避免發生衝突或影響秩序。

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