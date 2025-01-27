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粿粿不後悔離開啦啦隊 當媽後多了家庭粉

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，一家三口甜蜜幸福。（翻攝自粿粿IG）粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，一家三口甜蜜幸福。（翻攝自粿粿IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿2022年和范姜彥豐結婚，隨後退出待3年的中信啦啦隊，育有一女「小粿醬」，2歲女兒正在學講話，被問到二胎規劃，坦言目前還沒有打算，怕會因此完全沒有自己的時間。

粿粿當初決定離開啦啦隊真實想法，據《ETtoday》報導，她和老公都有共識：「不管是身體狀況還是時間，我們是第一次當爸媽，從不擔心當媽後人氣下滑，而且小孩帶財。」她說，離開後反而增加了家庭粉跟情侶粉。

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粿粿進階到人妻、人母角色，她表示：「我覺得當媽後就是跟想像中一樣困難，聽說會沒時間、比較沒自由，這部分就真的深刻體會到。」但她沒被生活中的柴米油鹽醬醋茶或尿布、奶瓶淹沒，很慶幸與老公都有共識要保有個人時間，「我們都深信，我們兩個自己好，整個家庭與小孩才會好。」

而粿粿也規劃好未來要如何教導女兒關於美的觀念，她說：「女兒其實還滿愛吃，我們有時候會害怕，她會不會食量很大，結果體重就一發不可收拾，可是後來覺得，其實現在美的定義很廣，不一定要很瘦。」

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