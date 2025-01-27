銀赫新歌「早洩」10多秒！6000名台粉超有福氣

〔記者鍾志均／台北報導〕「SJ」D&E於25、26兩天在高雄巨蛋開唱，嗨翻南台灣歌迷，為了即將到來的農曆新年，東海、銀赫在台上舉起「銀蛇獻瑞光輝赫，東海波濤萬象新」春聯，祝台灣粉絲新年快樂，相當應景。

東海（左）、銀赫化身禮物將自己送給台灣粉絲。（藝尚提供）

面對昨日巡迴最終場，東海表示，既然有結束也會有新的開始，接下來會努力製作新歌．並叮嚀大家要注意身體健康，不要生病；銀赫感謝台灣粉絲的應援，並預告今年將會有更多活動，包括solo和SJ 20週年！

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銀赫表示Solo專輯即將發行，承諾若在KKBOX拿下第一，將錄製台灣旅遊Vlog，也坦承跟東海出來開公司的時候，興奮中夾雜著擔心與不安，除了和東海互相扶持，但因為有大家才能走到現在。

SJ D&E和全場大合照。（藝尚提供）

兩人這次在高雄帶來許多「驚喜」，東海更「提前公布」銀赫就在今（27）推出個人首張專輯，甚至還「技術性」的拿著銀赫手機搶先洩漏新歌，從原本5秒到最後播了10幾秒，讓現場6000名粉絲搶聽，讓銀赫嚇到趕快把手機回收。

最後兩人感謝台粉支持，並承諾將努力推出更多新作品，他們今離台，班機不公開。

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