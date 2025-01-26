年後宣布重磅喜訊！陳華半夜兩點「脫了」 背後原因曝光

陳華（鮪魚肚提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳華近期風風火火宣傳全新專輯《在極度愛你的日子裡》，並公布將舉行大型演唱會，今天開票即秒殺，讓很多「阿華田」（陳華粉絲暱稱）哀，敲碗渴求加場，陳華所屬「鮪魚肚影音」已慎重納入計劃研討，希望在年後帶給阿華田們開春好消息。

陳華（鮪魚肚提供）

陳華以〈想和你看五月的晚霞〉一舉成名，不但在短時間成為校園上百場的「校唱女王」，更一舉拿下「全平台破億播放量」和「2023年Spotify冠軍歌曲」雙重殊榮，順勢發行第二張個人專輯《在極度愛你的日子裡》，更是風生水起，大動作舉辦北高簽唱會，皆擠得水洩不通。

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值此尾牙季節，陳華更是幾乎沒休息，日前她至夜店表演，結束已半夜兩點，卻發現場外有一大群阿華田，陳華故意笑罵他們怎麼那麼晚來，才發現大家是冒著寒流等她出來，感動之餘隨即被拱清唱〈我把我留在那了〉，她要大家等一下，脫去厚重的羽絨服，並將上衣往下拉露出香肩、美美的讓大家拍，「雖然那天超級冷，但還是要美麗！」結果當晚阿華田們一發上網，流量就爆了。

陳華（鮪魚肚提供）

而被問到春節怎麼過？陳華表示會和家人朋友們打打麻將，並包個比去年大的紅包給媽媽，又打趣講：「畢竟賺錢不容易，而且我媽牌運比我好，每次在牌桌上，都是她把我的錢贏走！」不過她強調春節大家開心最重要，也會帶媽媽、弟弟，還有她家的毛小孩一起去走春。

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