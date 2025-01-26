宮下玲奈自爆最害怕「這姿勢」 羞喊3條件為擇偶標準

22歲AV女優宮下玲奈憑藉甜美外型迅速走紅。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲AV女優宮下玲奈自出道就憑藉甜美外型迅速走紅，近日她接受啦啦隊女神琳妲的邀請，登上YouTube頻道受訪，透露自己最難忘的拍片經歷，並害羞分享自己的擇偶條件。

宮下玲奈登上琳妲的YouTube頻道受訪。（翻攝自IG）

宮下玲奈坦言自己最害怕的姿勢是「火車便當」，自己也從未在私下嘗試過，因此在拍攝時嚇到，至今仍然不習慣。她害羞地分享，自己平時容易緊張，但工作時會快速進入角色。至於擇偶條件，她列出：「溫柔、不易生氣、外表乾淨清爽」三點，甚至表示自己不排斥與台灣男生交往。對於台灣，宮下玲奈有特別喜愛的美食，尤其是「地瓜球」和「珍珠奶茶」，每次來台都會工作、旅遊雙兼顧。

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宮下玲奈還透露，自己原本的夢想是成為偶像，雖然不擅長跳舞，但她的運動能力還不錯。在與琳妲的訪談中分享，她參加了一場跳繩比賽，因表現出色，讓琳妲驚訝不已，甚至笑稱她應該參加《全明星運動會》，或是專門舉辦一場「全女優」運動會。這次專訪讓觀眾見識到宮下玲奈不僅在工作上出色，也展現了她私下害羞可愛的一面。

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