安智煐喊「水啦」成台北限定回憶！祝歌迷像花一樣盛開

〔記者鍾志均/台北報導〕韓國人氣創作女聲安智煐昨(25日)在台大體育館舉辦演唱會,以LIVE BAND形式和台灣loBoly(粉絲名)共度溫馨夜晚,特別是在《Travel》加入學到的新詞「水啦」,俏皮舉動引發全場爆笑與歡呼,成為台北站的限定版回憶。

演唱會開場,安智煐帶來《給你宇宙》和《You and I From the Beginning》,隨後用中文向粉絲問好:「好久不見,很高興見到大家,大家過得好嗎?」並甜甜的用中文說:「喜歡你們!」讓粉絲感到窩心。

她在下午的福利彩排中還與粉絲親切互動,開玩笑地表示:「我的中文還停留在『不敢相信』。」她請粉絲教她流行語,當聽到「水啦」代表「非常好」時,直呼:「這個詞今天我要用一整天!」幽默舉動超圈粉。

此次巡演的主題單曲《Bloom》由安智煐親自參與作詞作曲,她感性表示:「這首歌是我與粉絲互相應援的見證,因為有你們的支持,我才能站在這裡唱歌。我也希望能為大家加油,希望每個人都能像花一樣盛開,散發光芒。」

隨著演唱會進入尾聲,安智煐說:「這次台北站是巡演的最後一場,能以這樣的方式結束這次旅程,真的很幸福。感謝你們一直支持我,我會更加努力,帶著更多作品回來見大家。」

