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安智煐喊「水啦」成台北限定回憶！祝歌迷像花一樣盛開

「臉紅的思春期」安智煐。（瑪沃娛樂提供）「臉紅的思春期」安智煐。（瑪沃娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣創作女聲安智煐昨（25日）在台大體育館舉辦演唱會，以LIVE BAND形式和台灣loBoly（粉絲名）共度溫馨夜晚，特別是在《Travel》加入學到的新詞「水啦」，俏皮舉動引發全場爆笑與歡呼，成為台北站的限定版回憶。

演唱會開場，安智煐帶來《給你宇宙》和《You and I From the Beginning》，隨後用中文向粉絲問好：「好久不見，很高興見到大家，大家過得好嗎？」並甜甜的用中文說：「喜歡你們！」讓粉絲感到窩心。

她在下午的福利彩排中還與粉絲親切互動，開玩笑地表示：「我的中文還停留在『不敢相信』。」她請粉絲教她流行語，當聽到「水啦」代表「非常好」時，直呼：「這個詞今天我要用一整天！」幽默舉動超圈粉。

「臉紅的思春期」安智煐。（瑪沃娛樂提供）「臉紅的思春期」安智煐。（瑪沃娛樂提供）

此次巡演的主題單曲《Bloom》由安智煐親自參與作詞作曲，她感性表示：「這首歌是我與粉絲互相應援的見證，因為有你們的支持，我才能站在這裡唱歌。我也希望能為大家加油，希望每個人都能像花一樣盛開，散發光芒。」

隨著演唱會進入尾聲，安智煐說：「這次台北站是巡演的最後一場，能以這樣的方式結束這次旅程，真的很幸福。感謝你們一直支持我，我會更加努力，帶著更多作品回來見大家。」

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