找到了！林葉亭父失蹤11天 外雙溪水池尋獲遺體

警方在台北市至善路三段150巷住家水池內發現一具男屍。（記者王定傳翻攝）

首次上稿 11:08

更新時間 11:47（確認身分）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人林葉亭85歲父親林葉增失蹤至今已經第11天，她不放棄，不斷在社群發文請外界協尋；但據了解，台北市警方今天（26日）上午獲報在士林區至善路三段150巷一處私人水池內發現一具男屍，特徵和林葉亭父親相似，家屬到場，從外觀初步研判疑似林葉亭的父親，仍待進一步確認；經打撈上岸後，林葉亭指認正是走失的父親，當場情緒崩潰。

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警方指出，今日9時30分許接獲民眾報案指稱於士林至善路三段發現身分不明者遺體，立即至現場勘查；經初步查證男性死者疑為林葉亭走失的失智父親，已由鑑識小組勘驗調查並通知家屬確認死者身分。



女星林葉亭。（取自臉書）

林父於16日下午3點半左右趁著家人大掃除時，獨自一人離家，雖然檢查監視器後發現曾在「內雙溪自然中心」前面經過，但後來就杳無音信。警消總共出動400多名人力，配合空拍機協尋，至今仍遲遲未見林父身影；警消展開地毯式搜索仍無結果。

林葉亭26日凌晨還發文曝到寺廟去幫爸爸點燈祈福，看到廟方公布欄上也貼著爸爸的尋人啟事，她忍不住喊話「爸~我已經全台通緝你，趕快回家吧！」並也寫道「有在路上看到疑似林葉增，請打110請警察抓他！感謝」，不放棄任何一絲希望。

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