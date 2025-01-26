晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

找到了！林葉亭父失蹤11天 外雙溪水池尋獲遺體

警方在台北市至善路三段150巷住家水池內發現一具男屍。（記者王定傳翻攝）警方在台北市至善路三段150巷住家水池內發現一具男屍。（記者王定傳翻攝）

首次上稿 11:08
更新時間 11:47（確認身分）

〔記者王定傳／台北報導〕藝人林葉亭85歲父親林葉增失蹤至今已經第11天，她不放棄，不斷在社群發文請外界協尋；但據了解，台北市警方今天（26日）上午獲報在士林區至善路三段150巷一處私人水池內發現一具男屍，特徵和林葉亭父親相似，家屬到場，從外觀初步研判疑似林葉亭的父親，仍待進一步確認；經打撈上岸後，林葉亭指認正是走失的父親，當場情緒崩潰。

警方指出，今日9時30分許接獲民眾報案指稱於士林至善路三段發現身分不明者遺體，立即至現場勘查；經初步查證男性死者疑為林葉亭走失的失智父親，已由鑑識小組勘驗調查並通知家屬確認死者身分。


女星林葉亭。（取自臉書）女星林葉亭。（取自臉書）

林父於16日下午3點半左右趁著家人大掃除時，獨自一人離家，雖然檢查監視器後發現曾在「內雙溪自然中心」前面經過，但後來就杳無音信。警消總共出動400多名人力，配合空拍機協尋，至今仍遲遲未見林父身影；警消展開地毯式搜索仍無結果。

林葉亭26日凌晨還發文曝到寺廟去幫爸爸點燈祈福，看到廟方公布欄上也貼著爸爸的尋人啟事，她忍不住喊話「爸~我已經全台通緝你，趕快回家吧！」並也寫道「有在路上看到疑似林葉增，請打110請警察抓他！感謝」，不放棄任何一絲希望。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中