賈永婕爆夫妻衝突？不滿遭嗆「妳很煩」 強硬反擊不忍了

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕接任台北101董事長至今話題不斷，近日邀來男神玄彬宣傳新電影後，便不時在臉書等社群平台狂發相關貼文及照片，卻也引來丈夫王兆杰放話，「全世界都覺得妳很煩」，對此，賈永婕也不甘示弱強硬回擊，夫妻倆因玄彬鬧失和引發熱議。

賈永婕（左）分享與玄彬的互動。（翻攝自臉書）

「是的我又被罵了，超級莫名其妙的！」賈永婕昨（24日）在臉書透露一早準備發文時，丈夫王兆杰卻出言阻止：「妳不要以為我不知道你要發玄彬的文！」此話一出，她也不甘示弱強硬回擊：「蛤？為什麼不能發文？不是啊？你為什麼要管我發文呢？發文怎麼了嗎？而且你怎麼知道我要發什麼呢？」

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豈料，丈夫仍忍不住繼續開罵：「很煩、妳很煩、全家都覺得妳很煩、全世界都覺得妳很煩！」賈永婕為此感到莫名其妙，因為自己並非要發玄彬的相關貼文，甚至反問：「但是就算我發玄彬的文怎麼了嗎？」

針對丈夫的行徑，賈永婕直言：「很好，既然全世界都已經討厭我了，那我就一定要發這個，你們都不給我影片，沒關係我自己上網找！」最後，賈永婕分享了網友拍攝玄彬在電影院裡與台下的互動畫面。

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