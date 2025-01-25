百萬網紅千千驚爆車禍！國道遭酒駕追撞「事故照曝光」

千千昨晚在國道上遭後方酒駕來車追撞。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber千千以拍攝美食開箱走紅，大啖美食之餘也時常分享生活日常與粉絲互動，沒想到春節將至返鄉車潮眾多，她昨（24日）在國道因塞車遭後方車輛追撞，導致白色愛車被撞凹全毀，死裡逃生讓她心有餘悸，驚恐地說：「活著平安就好...」

千千稍早透露，昨日晚間行駛在國道上遇塞車情況，突然間遭到後方來車大力追撞，加上肇事車輛的車速過快，因此自己乘坐的車子被撞了2次，做筆錄時才被警察告知其中一台還是酒駕，「我對事發經過沒什麼記憶，有印象的只有氣囊全爆開，車內煙霧瀰漫...」

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所幸iPhone跟車子遇事故會自動開啟報案語音功能，千千憶述當自己聽見到警笛聲跟救護車的閃光後，有清楚的記憶時人已經躺在醫院了，她心有餘悸表示：「車子看起來是報銷了，但真的很感謝它保護了我們，力道大到警察說還好車子夠堅固，活著平安就好。」最後不忘叮嚀大家務必注意行車平安，保持安全車距。

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