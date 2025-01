張智霖與6男星提早吃團圓飯 網認不出其中1位

7位「大灣仔」人氣高漲,24日難得齊聚提早吃團圓飯,左一為掌鏡的張智霖。(香港星島日報)

林南谷/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕港星張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、周柏豪及吳卓羲因拍攝中國綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前2季而大受歡迎,更衍生出節目《大灣仔的夜》1、2季,7位「大灣仔」男星目前人氣高漲,24日難得齊聚提早吃團圓飯,卻有粉絲認不出其中一位。

(左起)周柏豪、吳卓羲、林曉峰、謝天華、張智霖和陳小春為美食真人秀《大灣仔的夜2》擔任固定嘉賓。(香港星島日報)

港媒報導,幾位男藝人難得相聚,分別將影音放上個人社交網站,聽到他們舉杯大叫:「大灣仔祝大家蛇年行大運。」卻看見周柏豪瘋狂大笑,說到一半已說不下去,梁漢文再發布一則NG影片解釋原委。

吳卓羲外型帥氣。(香港星島日報)



原來一開始他們以奇怪口音說:「大灣仔 We wish you happy new year。」周柏豪卻講了「merry christmas」,負責拿手機自拍的張智霖隨即大笑。不過卻有網友留言指認不出其中一人問:「戴墨鏡是誰?」有網友連忙說:「是吳卓羲。」

45歲港星吳卓羲曾獲粉絲力讚為「顏值天花板」,經常出席活動都是萬人空巷,曾爆出被熱情女粉絲扯到衣衫不整。

