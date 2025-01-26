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張智霖與6男星提早吃團圓飯 網認不出其中1位

7位「大灣仔」人氣高漲，24日難得齊聚提早吃團圓飯，左一為掌鏡的張智霖。（香港星島日報）7位「大灣仔」人氣高漲，24日難得齊聚提早吃團圓飯，左一為掌鏡的張智霖。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、周柏豪及吳卓羲因拍攝中國綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》前2季而大受歡迎，更衍生出節目《大灣仔的夜》1、2季，7位「大灣仔」男星目前人氣高漲，24日難得齊聚提早吃團圓飯，卻有粉絲認不出其中一位。

（左起）周柏豪、吳卓羲、林曉峰、謝天華、張智霖和陳小春為美食真人秀《大灣仔的夜2》擔任固定嘉賓。（香港星島日報）（左起）周柏豪、吳卓羲、林曉峰、謝天華、張智霖和陳小春為美食真人秀《大灣仔的夜2》擔任固定嘉賓。（香港星島日報）

港媒報導，幾位男藝人難得相聚，分別將影音放上個人社交網站，聽到他們舉杯大叫：「大灣仔祝大家蛇年行大運。」卻看見周柏豪瘋狂大笑，說到一半已說不下去，梁漢文再發布一則NG影片解釋原委。

張智霖與6男星提早吃團圓飯 網認不出其中1位吳卓羲外型帥氣。（香港星島日報）

原來一開始他們以奇怪口音說：「大灣仔 We wish you happy new year。」周柏豪卻講了「merry christmas」，負責拿手機自拍的張智霖隨即大笑。不過卻有網友留言指認不出其中一人問：「戴墨鏡是誰？」有網友連忙說：「是吳卓羲。」

45歲港星吳卓羲曾獲粉絲力讚為「顏值天花板」，經常出席活動都是萬人空巷，曾爆出被熱情女粉絲扯到衣衫不整。

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