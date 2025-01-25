吉伊卡哇空降高雄！告五人祭出超萌吉祥物拚了

告五人Ｘ吉伊卡哇重磅合體。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人擔任高雄燈會代言人，今天現身開幕活動，與超人氣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」合體，團員開心表示：「祝大家新年快樂，新春期間歡迎海內外歌迷都來高雄看吉伊卡哇、告五豬光雕裝置，一起討吉利。」

告五人4月將在高雄世運主場館開唱，他們成為高雄燈會代言人，更精心策劃了「豬光寶氣」Magic光雕裝置藝術，5米高巨款的告五豬就座落在高雄流行音樂中心旁，搭配3層樓高巨幅廣告氣勢十足，勢必掀起粉絲搶拍熱潮。

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告五人「豬光寶氣」Magic裝置搶眼亮相，出動吉祥物告五豬拜年。（相信音樂提供）

告五人透露，今天是第一次跟告五豬的裝置相見歡，已經有許多哈瓜（粉絲名）前往朝聖，並跟他們「花式炫耀」，「我們派出吉祥物告五豬在高雄加班代表向大家拜年，光雕投影的畫面非常震撼，歡迎大家來玩。」農曆新年將至，告五人除了與家人團聚，也會閉關籌備新專輯。

告五人在活動獻唱新歌《從未見過的海》，希望為高雄的冬日注入更多溫暖與歡樂。告五人表示：「高雄一直都是很Chill的城市，很榮幸獲邀擔任2025高雄冬日遊樂園代言人，希望把音樂元素完美融入遊樂園的活動中，讓大家度過美好的高雄冬日時光！」

告五人[MY MAGIC 宇宙超有趣]新世界巡迴演唱會｜2025世運極限版將於4月12日在高雄世運主場館登場，門票2月15日中午12點在拓元售票系統正式啟售。

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