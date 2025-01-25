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娛樂 最新消息

揭心靈課黑幕遭多名網紅切割 NanaQ：不曉得做錯什麼？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕先前，YouTuber家寧的言行舉止都被認為十分詭異，遭網友懷疑是因為參加「心靈課程」所導致，後來也有更多YouTuber被爆牽扯其中，引發更多爭議。然而，YouTuber NanaQ近期因曾公開揭露「心靈課程」的黑暗內幕，再次受到關注。

YouTuber NanaQ以極簡風格受到網友關注。（翻攝自IG）YouTuber NanaQ以極簡風格受到網友關注。（翻攝自IG）

NanaQ昨（24）日在IG發布一則限時動態，爆料自己遭到許多網紅「切割」，直言：「不曉得我做不對了什麼？並說，影片已經下架，其實還有其他的瓜可以爆料，但這種話題不符合她的頻道主軸，所以就不多說了。

NanaQ在24日發IG限時動態爆料，指出自己遭到許多網紅「切割」。（翻攝自IG）NanaQ在24日發IG限時動態爆料，指出自己遭到許多網紅「切割」。（翻攝自IG）

此外，NanaQ就曾在當初那部影片中提到，網紅圈許多訂閱數高的大咖創作者，私下都有參與「心靈課程」，甚至向身邊的人進行推銷，此種手法又和傳統直銷有何不同？令她十分不解。同時她也感嘆，這個事件反而讓她看清人性：「原以為真心相待的朋友，最後卻發現是為了拉攏她加入課程。」她呼籲網友「以一件錯事，看清一個人，其實是值得的，要勇敢斷捨離錯誤的關係。」千萬別因所謂的「朋友關係」而被情緒勒索，這是得不償失的。

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