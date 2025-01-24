林葉亭哭了 尋找失智父9日無結果消防局先退場

林葉亭失智父親走失9日，仍無音信。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林葉亭85歲失智父親1月16日走失至今已經9日，她心急如焚，演藝圈好友及新聞媒體亦紛紛轉發相關資訊，經過警消展開地毯式搜索仍無結果，今（24）日林葉亭再度發文更新搜索進度，也透露消防局接下來將暫時退場，提到要找到什麼時候？林葉亭更是哽咽無語。

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林父於16日下午3點半左右趁著家人大掃除時，獨自一人離家，雖然檢查監視器後發現曾在「內雙溪自然中心」前面經過，但後來就杳無音信。警消總共出動400多位人力，配合空拍機協尋，仍遲遲未見林父身影。

林葉亭父親失蹤時的穿著打扮。（翻攝自臉書）

林葉亭知曉消防局已完成階段性任務，差不多該暫時退場，但她卻很難親口說出究竟要找到何時，她認為定下期限就像是有了放棄的打算，因此她會堅強繼續搜尋。

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指揮官也安慰林葉亭，目前僅是階段性結束，之後會有另外的搜尋模式啟動，勸導家人不要放棄，要有信心。林葉亭表示接下來會展開密集的摩托車巡邏，她也再度呼籲若民眾有看到85歲、身高168公分、中型身材，穿著藍色POLO衫加長袖T恤還有紫色花花的睡褲的人，請多加留心，林葉亭也再度強調，父親雖然罹患失智症，但談吐自然，應答如流，不像失智老人，也懇請士林、內湖、中山區的朋友幫助爸爸找到回家的路。

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