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娛樂 電視

男神王鶴棣遭爆片場崩潰痛哭 炸肌全無「一夜變老現身」

〔記者蕭方綺／台北報導〕Disney+ 古裝懸疑探案劇《大奉打更人》即將在下週迎來精彩大結局，王鶴棣日前在微博上直播，除了自嘲主角許七安是個「熱血笨蛋」之外，也肯定他總是為了正義願意不顧一切挺身而出，更感性致謝觀眾們的一路支持，「這一路的起承轉合經歷了許多，會努力讓大奉精神和故事在生活中延續，大奉值得」，並呼籲粉絲千萬別錯過精彩大結局。

王鶴棣在《大奉打更人》奉命拯救大奉，透露結尾戲崩潰爆哭自嘲「熱血笨蛋」。（Disney+提供）王鶴棣在《大奉打更人》奉命拯救大奉，透露結尾戲崩潰爆哭自嘲「熱血笨蛋」。（Disney+提供）

王鶴棣劇中在決鬥過程產生大量幻覺，看見自己成為一名八九十歲的老人，首次以扮老妝現身，劇組表示這場戲光是化妝就得畫上5小時，不過王鶴棣非常敬業，完全不喊苦，他也收起先前秀出的壯碩肌肉，以較為瘦弱的身軀詮釋老人造型，王鶴棣日前曾曬出肌肉炸裂影片，也表示為了出演《大奉打更人》，身體狀態一定要在最佳階段，都要以健康飲食為主，就連最愛吃的火鍋，一週也只能吃一次，「那通常是我與劇組的小夥伴們，一週以來最開心的時刻」。

王鶴棣（右）在《大奉打更人》劇中與馮暉（左）一同飆戲。（Disney+提供）王鶴棣（右）在《大奉打更人》劇中與馮暉（左）一同飆戲。（Disney+提供）

隨著《大奉打更人》將迎來完結，導演鄧科日前也分享王鶴棣結局將有一段非常熱血的崩潰爆哭戲，不僅讓幕後團隊為之動容，就連王鶴棣本人拍完這段戲之後也哭到停不下來，沉浸在角色中無法自拔，是獲全體團隊都認證的高光時刻，劇組也預告知名男星何潤東將在最後幾集現身。

古裝懸疑探案劇《大奉打更人》已於Disney+ 熱播中，並將於晚間六點更新最新集數。

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