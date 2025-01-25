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娛樂 電視

丁禹兮晉升男神「7天漲粉45萬」 自招「轉身就會頭暈」超尷尬

丁禹兮（右）在《永夜星河》二搭虞書欣（左）CP感爆棚。（愛爾達電視提供）丁禹兮（右）在《永夜星河》二搭虞書欣（左）CP感爆棚。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕虞書欣、丁禹兮、祝緒丹、楊仕澤主演古裝劇《永夜星河》，劇情講述鬼馬少女虞書欣不小心誤入《捉妖》小說任務系統中，為了回到現實世界，必須完成系統派發的關鍵任務「攻略身世神秘的病嬌少年丁禹兮」。在此過程中，他們與捉妖世家之女祝緒丹和捉妖師楊仕澤一起闖關打怪、一路升級，隨著任務的推進，一步步化解人、妖兩族的仇怨，改寫命定結局，拯救世人，是一個雙向救贖、治癒的故事。

丁禹兮在《永夜星河》飾演「慕聲」。（愛爾達電視提供）丁禹兮在《永夜星河》飾演「慕聲」。（愛爾達電視提供）

丁禹兮演出《永夜星河》晉升「新古裝劇男神」。（愛爾達電視提供）丁禹兮演出《永夜星河》晉升「新古裝劇男神」。（愛爾達電視提供）

《永夜星河》是丁禹兮和虞書欣繼《月光變奏曲》後再次搭擋演出，接連兩部劇情設定都是虞書欣飾演的角色要攻略丁禹兮，其中劇名、小兔子蘋果等劇情夢幻聯動，也讓兩部戲的CP們直呼：「不愧是天作之合」，而兩人1月初在「2024騰訊星光大賞」合體亮相，除了紅毯上挽手甜蜜對視外，丁禹兮還在虞書欣領完獎準備要下台時，直接起身衝上台、牽著她的手往台下走，意外之舉引來現場一陣尖叫、再次引爆話題。

楊仕澤（左起）、虞書欣、祝緒丹、丁禹兮在《永夜星河》攜手打怪。（愛爾達電視提供）楊仕澤（左起）、虞書欣、祝緒丹、丁禹兮在《永夜星河》攜手打怪。（愛爾達電視提供）

丁禹兮也在訪問中提到，這次和虞書欣二搭演CP覺得非常放心，「我們對彼此的創作方式、感受都很熟悉。」相較於上次兩人合作的時裝劇場景比較單一，這次在《永夜星河》中就很常一起上山下海，至於會不會因對彼此太熟悉反而容易笑場？他則認真的回應：「不尷尬、也不會笑場，就是很自然地進入到那個狀態，還能懂彼此的點在哪，如果有機會三搭的話，希望能演生活題材的劇，像是『青梅竹馬的鄰居』，從小一起長大、突然有一天才發現深愛彼此的那種。」

虞書欣（左）在《永夜星河》攻略丁禹兮（右），步步攻佔他的心。（愛爾達電視提供）虞書欣（左）在《永夜星河》攻略丁禹兮（右），步步攻佔他的心。（愛爾達電視提供）

丁禹兮在《永夜星河》帥氣的古裝扮相，及精湛的演技都讓他圈粉無數，開播首週便漲粉近45萬人，奠定新生代男神地位，聊起劇中角色「慕聲」，他說：「我很喜歡這個角色，現實生活中如果能跟他成為朋友，我覺得是個非常幸運的事。我跟他最像的是都很缺乏安全感，慕聲身邊有妙妙、阿姐、很多小夥伴們，特別是妙妙就像炙熱發光的小太陽，不管她在哪都能照射到慕聲的心；在現實生活中我的安全感來源可能也是我的夥伴、周圍的朋友們，他們在無形中都會給我很大的幫助。」回憶起這次拍攝時最尷尬的經驗時，他自曝有時候施法動作需要轉圈，但他只要一轉身就會暈得找不到方向，所以經常會帥氣地轉身後「哎呀」小踉蹌一下，超直率的發言也粉絲大呼「太可愛」。

虞書欣在《永夜星河》的古裝扮相再掀討論熱潮。（愛爾達電視提供）虞書欣在《永夜星河》的古裝扮相再掀討論熱潮。（愛爾達電視提供）

虞書欣在《永夜星河》飾演鬼馬少女「凌妙妙」。（愛爾達電視提供）虞書欣在《永夜星河》飾演鬼馬少女「凌妙妙」。（愛爾達電視提供）

《永夜星河》因為劇情人物設定的關係，會有些重複卡BUG的片段，丁禹兮也聊到片場趣事，他笑說像有一場戲是妙妙在做任務，她必須做完這一關才能往後走劇情，所以如果她破不了關，其他角色就要一直不停的重複，「這時候我們就要確保自己的節奏點跟動作姿勢盡量相似，但有時候也得根據她的改變而變化，我們就要『強行控制』自己的表演，所以就要做筆記、直接寫下來。」。《永夜星河》自1月29日起，週一至週五晚間6點，於愛爾達影劇台播出。

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