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娛樂 音樂

是他們！Spotify2024華語冠軍歌曲出爐 遭爆攻蛋下一步

〔記者陽昕翰／台北報導〕夯團理想混蛋以夯曲《離開的一路上》奪下2024年Spotify台灣最熱門華語歌曲年度冠軍寶座，他們更是廠商寵兒，受邀演出超過20場知名科技與各大品牌的尾牙春酒，去年包含簽唱、校園、商演等大小演出累積突破100場，非常風光。

理想混蛋到墨爾本演出。（何樂音樂提供）理想混蛋到墨爾本演出。（何樂音樂提供）

理想混蛋繼《不是因為天氣晴朗才愛你》之後再創神曲，團員表示：「今年各大尾牙場合的表演當中，台下觀眾一起合唱最大聲的歌已經變成《離開的一路上》了！看來在離開 2024的一路上，大家都需要這首歌，讓我們一起把過去的事情拋諸腦後、勇敢地在2025大步向前走、朝著新的目標前進！」

理想混蛋再創點閱神曲。（何樂音樂提供）理想混蛋再創點閱神曲。（何樂音樂提供）

理想混蛋去年以「換日線BESTART」巡迴演唱會走遍台北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭、花蓮、深圳、廣州、南京、上海、杭州、香港、澳門等14個亞洲城市，3月23日即將前往新加坡，也讓海外歌迷相當期待。

本月理想混蛋到台北小巨蛋參加英業達的尾牙演出，主唱雞丁更在台上驚喜預告：「今天我們是先來這個場地實習的！」提前預告理想混蛋的首次攻蛋有機會於2025年圓夢實現。

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