周杰倫來了！同框好萊塢男神羅勃派汀森 巴黎時裝周帥氣現蹤

〔記者陽昕翰／台北報導〕Dior 2025冬季男裝系列在巴黎時裝周登場，「周董」周杰倫第二度以Dior全球代言人的身份出席看秀，看完大秀，天王忍不住驚呼：「wow！我有好多衣服在上面喔！很多粉紅色的！希望演唱會都可以穿。」

周杰倫（左）與羅勃派汀森在巴黎同框。（杰威爾提供）

在時裝周正式登場之前，周董就po出與Dior藝術總監Kim Jones的合照，這也是他與 Kim Jones第二度相見歡。

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Kim Jones透露，很開心這一年多來，周董演繹他的設計作品，也期待未來的合作。

周董也表示，「很幸運的是看秀之前就已經跟設計師Kim Jones碰面了，也稍微看到了一些照片，當然我相信親眼看到會是更震撼的，所以我很期待！」

周杰倫與Dior總裁兼執行長Delphine Arnault合影。（杰威爾提供）

而周董現身時裝周，一樣令粉絲期待，他一身勁裝展現天王氣場，穿著Dior 2025夏季男裝系列，以黑色紋理效果的羅紋背心搭配黑色初剪羊毛混紡海馬毛大衣與長褲，大衣上以鉚釘呈現Dior與南非藝術家Hylton Nel創作的鳥類與狗狗等動物圖像。

周董並選搭DiorOblique半透明鏡框太陽眼鏡，以及CD Icon項鍊、戒指等飾品，賦予整體造型在優雅瀟灑中亦藏著童趣。

而巴黎時裝周現場星光熠熠，周董與好萊塢男星同時也是Dior的品牌大使羅勃派汀森同框，東西方兩位代言人留下珍貴合影。

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