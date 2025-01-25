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娛樂 電影

邁向復仇者新篇章！美國隊長拜蛇年曝台灣獨家問候

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》將於農曆新年後搶先全美震撼全台大銀幕，搶在正式過年前，飾演全新「美國隊長」暨「前獵鷹」山姆威爾森的安東尼麥基驚喜拜蛇年，獻給台灣粉絲專屬獨家問候。

《美國隊長：無畏新世界》將於農曆新年後搶先全美在台上映。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》將於農曆新年後搶先全美在台上映。（漫威影業提供）

「新任美國隊長」安東尼麥基在影片一開場便祝大家「蛇年新年快樂！」他也預告粉絲期待已久的《美國隊長：無畏新世界》將在農曆新年後震撼登場，迫不及待想讓大家看到危機四伏的全新劇情，並呼籲影迷們：「一定要搶到好座位，來好好享受這趟史詩般的震撼觀影旅程！」

《美國隊長：無畏新世界》全新國際版海報。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》全新國際版海報。（漫威影業提供）

安東尼也分享他的心路歷程，表示接下這個重責大任可是人生大事，更說：「每天我都面帶笑容地來到片場，因為這可是在拍《美國隊長》」漫威影業總裁並身兼本片製片的凱文費吉更興奮表示：「哈里遜福特出演羅斯總統，這根本是美夢成真」好萊塢資深重量級巨星「福伯」哈里遜福特也回應：「我看到許多參演漫威電影的演員都非常享受拍片，我就想，或許我也來拍一部吧！」

《美國隊長：無畏新世界》正面對決的IMAX海報（左）、美隊衝上雲霄對比沉在海中的天神族「提亞穆特」的Dolby Cinema海報。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》正面對決的IMAX海報（左）、美隊衝上雲霄對比沉在海中的天神族「提亞穆特」的Dolby Cinema海報。（漫威影業提供）

此外，電影也曝光多款新海報，國際版海報揭露更完整的英雄及反派卡司，美國隊長如虎添翼，正面對決紅浩克，讓新片充滿著諜報及大型動作場面的磅礡氣勢；特殊版本海報也同時集結大公開，包括美隊與紅浩克「小蝦米對大鯨魚」正面對決的IMAX海報、美隊衝上雲霄對比沉在海中的天神族「提亞穆特」的Dolby Cinema海報。

《美國隊長：無畏新世界》美隊展翅力抗紅浩克的4DX海報（左）、美隊穿梭摩天大樓與紅浩克互別苗頭的Screen X海報。（漫威影業提供）《美國隊長：無畏新世界》美隊展翅力抗紅浩克的4DX海報（左）、美隊穿梭摩天大樓與紅浩克互別苗頭的Screen X海報。（漫威影業提供）

還有美隊展翅力抗紅浩克的4DX海報、美隊穿梭摩天大樓與紅浩克互別苗頭的Screen X海報，每一款都讓粉絲眼睛一亮，迫不及待一上映便進影院一睹為快！《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日在台上映。

美國隊長對台灣粉絲拜年影片：

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