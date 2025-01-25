吳鈴山過年前接噩耗…78歲岳母猝逝潰堤「我一生的恩人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕本土劇演員吳鈴山出道逾30年，18歲時憑戲劇《愛》中的「康安」一角走紅，和同為演員的愛妻黃崇蘭育有2子1女，一家人感情緊密幸福。遺憾的是，吳鈴山在農曆新年前接獲憾事，昨（24日）悲痛證實如貴人、恩人般存在的78歲岳母猝逝噩耗。

吳鈴山（右起）曬出妻子黃崇蘭與岳母的合影悼念。（翻攝自臉書）

「她是我一生的貴人及大恩人！」吳鈴山以往窮困潦倒時，岳母不但未責怪反而伸出援手，如同恩人般的岳母卻在新年前傳來噩耗，讓他不禁悲從中來潰堤：「媽媽～您的離開讓我無限的不捨及思念，您最重視自己健康把自己照顧好好的，就是不希望造成我們的負擔，而今您也用最瀟灑的方式離開我們，您爽朗的個性及優美的歌聲是我們最美好的回憶。」

請繼續往下閱讀...

「您對我的忠告永銘記於心！」吳鈴山與岳母的感情宛如親生母子，他更認為夫妻倆共同經營的食品副業，能有如今的佳績全是因為傳承了岳母的好手藝，他為此也立下誓言：「我跟崇蘭也會繼續將從您那傳承下來的好手藝發揚光大，用我的肩膀照顧崇蘭也是我此生對您的承諾，勿掛念。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法