周杰倫巡演搶票！台灣人迎擊中國網民「最終戰果曝光」

周杰倫巡演香港站門票今起售。（杰威爾提供）





〔記者邱奕欽／台北報導〕周杰倫去年一連4天站上台北大巨蛋開唱，成為首位在此舉辦專場演唱會的歌手，所屬杰威爾音樂也向本報證實6月將插旗香港。隨著門票今（24日）起售，許多在家鄉飲恨的台灣粉絲，雖已備妥戰術應對，卻仍因售票系統被塞爆而敗興而歸，甚至還沮喪到哭了出來。

周杰倫6月27至29日將在香港啟德體育園主場館舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，許多沒搶到大巨蛋門票的台灣粉絲早已做足功課，就是為了迎戰香港及中國龐大歌迷，並能夠順利搶到今下午3時開賣的香港場門票，豈料才剛點進售票系統，就被通知需要等候逾1個小時。

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為了近距離一睹周杰倫的風采，最貴的1880元港幣（約7860元台幣）門票則率先售罄，大批台灣粉絲更在Threads上哀嚎，「網頁卡到不行...是要怎麼搶？」、「3點一到用真心點進去，等了30分鐘卻換來絕情」、「我哭到心灰意冷」；許多香港粉絲也已在Threads上求好心人士讓票。

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