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黑白大廚來了！Ozone挑戰暗黑料理 驚人廚藝重現「林煥雞」

子翔（坐起）、佳辰、文廷同組挑戰下廚。（索尼音樂提供）子翔（坐起）、佳辰、文廷同組挑戰下廚。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團Ozone新春賀喜，錄製應景的過年特別節目《Ozone大集合》，將在小年夜起於Ozone的官方頻道上架，團員更分成兩組較勁廚藝。

有感於歌迷一路以來的支持，Ozone在年前抽出空檔錄製3集的特別節目《Ozone大集合》，包括2024年度總回顧、怪奇年菜料理教室和過年室內遊戲大挑戰。

6人「正常發揮」就讓節目笑料不斷，尤其分組對抗年菜料理，6人手忙腳亂、七嘴八舌，說的比做的好的驚人廚藝，最後端出無極限的暗黑料理。

在《Ozone大集合》的料理教室中，成員分成煥鈞、祖安和哲言的「黑白亂煮」組以及佳辰、文廷和子翔的「煮翔有約」組。

哲言（左起）、煥鈞與祖安同隊。（索尼提供）哲言（左起）、煥鈞與祖安同隊。（索尼提供）

「黑白亂煮」靈感就是來自去年最夯的料理節目《黑白大廚》，擔任主廚的煥鈞在前一天去購買黑色帥氣廚師服，讓組員祖安和哲言一起換上，自已還額外配戴上全白廚師帽，顯得充滿專業架勢。

不過，當煥鈞的帽子一拉起來，赫然發現一隻小老鼠髮箍在他頭上，還抓著他的兩撮頭髮，化身料理鼠王，笑翻全場。

可惜「黑白亂煮」組的廚藝並沒有料理鼠王上身的功力，他們抽到要烹調出「左宗棠雞」，但從第一步開始就走錯，把調醬和醃料全部混在一起，結果就在如同團名「亂煮」的情況下雞肉下了鍋，被另一組笑說：「這個顏色怎麼感覺比較像三杯雞！」最後以「黑抺抺」的色澤起鍋，並為這道暗黑雞肉料名取名為「林煥雞」。

至於由佳辰擔任主廚的「煮翔有約」組，強調要煮出「家庭主婦」的好味道，他們要製作的是「蒜蓉蒸蝦」。

二廚文廷拿出姑姑的祖傳秘方，原來他前一晚在家接受姑姑特訓，而抽菜時佳辰還真的抽中這道料理，讓他們大呼：「太幸運！」最終祭出取名相當有吉祥年味的「蝦米攏順利」，並在敵隊成員有人跑票的情況下，文廷姑姑加持的料理獲得勝利。

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