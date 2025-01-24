潘若迪扮女裝現蹤校園 驚人樣貌曝光

「babyMINT」發行迷你專輯《BBMatrix ∞》。（華研國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團「babyMINT」發行首張迷你專輯《BBMatrix ∞》，新歌《 \ LUCY!!!!!! /》力邀「亞洲有氧天王」潘若迪客串，以女裝扮相特別演出。

當初看到MV腳本時，babyMINT就被告知LUCY的角色形象類似潘若迪，團員卻沒想到真的請到本尊出演，丞妘直呼：「我以為只是形象雷同而已，結果竟然是本人出演，真的太酷啦。」

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栩栩則稱很榮幸跟大前輩合作，「之前看最多的就是潘老師的運動影片，沒想到我們居然有機會可以和他合作，超驚訝跟意想不到。」

潘若迪以女裝扮相露面。（華研國際提供）



拍攝當天，babyMINT對於和資深前輩合作感到有點緊張，但潘若迪的熱情幽默，讓她們放鬆許多，潘若迪稱讚babyMINT表現很棒，「希望我的女兒長大後也這麼可愛，哇！不得了，如果方便的話，可不可以連我的女兒一起先簽了吧。」

在MV裡，babyMINT穿上經典的「LUCY健康操」橘色運動服，Vikky直呼很懷念，卻被成員們吐槽：「全場唯一沒經歷過健康操的在那邊說懷念。」

潘若迪客串演出「babyMINT」的新歌MV。（華研國際提供）

原來在法國出生長大的Vikky，直到錄音時才知道「LUCY健康操」，她笑說：「聽到DEMO的時候我很懵，想說為什麼一聽到這個音樂，每個人都會唱、都會跳！成員跟老師就很激動的給我看LUCY的影片。」

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